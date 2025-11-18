Madrid recibe un tremendo elogio que llega desde la NFL: "Nunca estuve en una ciudad tan limpia"

La NFL observa a España como un mercado estratégico dentro de su plan de expansión internacional. EFE

Madrid recibe un elogio de enorme impacto tras el paso de la NFL. Mike McDaniel, el entrenador de Miami Dolphins, resaltó la capital española y aseguró que se sorprendió de ver una ciudad grande tan limpia.

Mike McDaniel elogia a la ciudad de Madrid

El comentario del entrenador, Mike McDaniel, refuerza la relevancia del encuentro en territorio español y sitúa a Madrid dentro de las ciudades mejor valoradas por miembros de la NFL.

McDaniel expresó su experiencia con claridad. “Por fin pude, el viernes, dar un paseo por la ciudad y me impresionó tanto la cultura y nunca había estado en una ciudad tan grande y tan limpia”.

El técnico de los Dolphins también valoró la estancia más allá del deporte: “Es un privilegio estar aquí. Ya lo era solamente estar en Madrid, pero poder jugar el partido ha sido un privilegio y llevarme además una victoria a casa mucho mejor”.

La NFL marcó un hito para España

La celebración del partido entre los Dolphins y Commanders abre una nueva etapa para el deporte en España y posiciona a Madrid como sede capaz de asumir eventos de primer nivel.

El interés de la liga por expandirse más allá de sus fronteras encuentra en la capital un punto estratégico, gracias a su infraestructura, su capacidad de convocatoria y su papel como referente cultural dentro de Europa.

Este primer partido de la NFL en España marca una oportunidad importante para que la liga prolongue su presencia en el país. McDaniel lo resume con una visión clara: “He visto prosperar este negocio y poder contribuir a expandirlo más allá de nuestras fronteras me llena de orgullo”.