Las claves del España - Turquía:
- De la Fuente reivindica a Ferran Torres para lanzar un mensaje: "Muchas veces no valoramos a los nuestros"
- Fabián Ruiz Peña (29) en rueda de prensa: “Jugar un Mundial es el sueño por el que estoy luchando”
- España no echa de menos a Lamine Yamal: festín goleador ante Georgia en el penúltimo paso para estar en el Mundial
-
España - Turquía, en directo |¡¡Descanso en La Cartuja!!
45'+1' (1-1) ¡¡No hay tiempo para más!! Jugadores a vestuarios con el empate imperando en el marcador fruto de la relajación de España que le costó ese gol al filo del descanso.
-
España - Turquía, en directo |¡¡Se reactiva la Selección!!
44' (1-1) Doble ocasión de España para ponerse por delante en el marcador. Lo intentó Cubarsí al rematar un centro, pero el remate le salió algo centrado y posteriormente Fabián también se topó con el portero turco.
-
España - Turquía, en directo |¡¡Gool de Deniz Gül!!
41' (1-0) ¡¡Empata el partido la selección de Turquía!! Saque de esquina que había forzado Deniz Gül y el propio jugador se encargó de marcar el gol de la igualada en una jugada mal defendida por España. Ganó Yilmaz un balón en el segundo palo, conectando con Deniz Gül libre de marca, que remató y batió por bajo a Unai Simón.
-
España - Turquía, en directo |No da opción la Selección
39' (1-0) Qué buen corte de Marcos Llorente para arrebatarle el balón a Yilmaz. No está generando peligro en ataque Turquía.
-
España - Turquía, en directo |Bloca Unai Simón
34' (1-0) Llega la primera ocasión de peligro para Turquía. Disparo potente de Orkun Kökçu desde fuera del área que atrapa sin muchos problemas Unai Simón.
-
España - Turquía, en directo |¡¡Doble paradón de Bayindir!!
30' (1-0) Insiste España -y también Dani Olmo- en busca de marcar el segundo. Vaya control con el tacón hizo el mediapunta de España, finalizando con un zurdazo que repelió Bayindir con una buena mano arriba.
En la segunda, tras el saque de esquina enganchó de primeras una buena volea potente desde fuera del área, pero volvió a toparse con una buena manopla del portero turco.
-
España - Turquía, en directo |Le cuesta a la Selección por dentro
28' (1-0) Hay muchos jugadores turcos por dentro y España se está viendo obligada a abrir las bandas y generar desde ahí peligro, aunque se hace algo previsible en la elaboración de las jugadas.
-
España - Turquía, en directo |¡¡Perdona la Selección el segundo!!
24' (1-0) Vaya error ha cometido el capitán de Turquía, Demiral, que asistió de forma involuntaria a Oyarzabal, pero el delantero español dudó en su disparo y la zaga terminó bloqueando su pase de la muerte. Además, también taponaron el posterior golpeo de Yéremy Pino.
-
España - Turquía, en directo |¡¡Otra ocasión para Oyarzabal!!
20' (1-0) Internada de Marcos Llorente por la banda y el centro al área fue rematado por Mikel Oyarzabal completamente solo, aunque su remate se marchó alto. Muchos espacios están dejando los hombres de Montella atrás.
-
España - Turquía, en directo |Lo ha intentado Aleix García
16' (1-0) Turquía está cediendo todo el terreno posible a España y los vigentes campeones de Europa están llegando con mucho peligro. En esta ocasión ha finalizado Aleix García, aunque el disparo del mediocentro se marchó fuera.
-
España - Turquía, en directo |¡¡Fueraaa Oyarzabal!!
14' (1-0) Quiso el delantero de la Real Sociedad terminar la jugada con un disparo desde fuera del área, aunque éste no encontró portería.
-
España - Turquía, en directo |Llega la primera amarilla
12' (1-0) La primera tarjeta del partido es para Deniz Gül por soltar el codo en un salto y golpear en el rostro de Laporte.
-
España - Turquía, en directo |Dominio absoluto de la Selección
11' (1-0) No le dura nada el balón a la selección turca. España se ha hecho con el control del partido y ya merodea la portería rival abriendo el terreno de juego. En defensa, no sufren los de Luis de la Fuente.
-
España - Turquía, en directo |Ocasión para Fabián Ruiz
8' (1-0) Zurdazo del andaluz dentro del área que taponó Çelik yendo al suelo. España ya busca el segundo.
-
España - Turquía, en directo |¡¡Goooool de Dani Olmo!!
4' (1-0) ¡¡Se adelanta España en el partido!! Centro raso de Cucurella que no consigue cazar Fabián, pero sí llegó ese balón a Dani Olmo, el cual se sacó un buen punterazo para batir a Bayindir y poner el 1-0. Vaya arranque.
-
España - Turquía, en directo |Ya dominan los de Luis de la Fuente
3' (0-0) No le ha durado nada el balón a Turquía. En cuanto puso el esférico en juego, España presionó muy alto y una vez que recuperaron la pelota ya no la ha soltado. El partido se está jugando en el campo del combinado turco.
-
España - Turquía, en directo |¡¡Coomienza el partido!!
1' (0-0) ¡¡Ya rueda el balón en el estadio de La Cartuja!! La primera posesión del partido es para Turquía, presionan los hombres de Luis de la Fuente.
-
España - Turquía, en directo |Minuto de silencio en La Cartuja
Respetuoso minuto de silencio por el fallecimiento el pasado 26 de octubre de José Manuel Ochotorena.
-
España - Turquía, en directo |Suenan los himnos nacionales
El primero en sonar ha sido el de Turquía y acto seguido lo ha hecho el de España.
-
España - Turquía, en directo |¡¡Saltan los 22 protagonistas!!
Los jugadores de la Selección y de Turquía ya saltan al terreno de juego de La Cartuja. ¡A punto de comenzar el último partido de la fase de grupos para la clasificación al Mundial 2026!