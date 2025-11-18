30' (1-0) Insiste España -y también Dani Olmo- en busca de marcar el segundo. Vaya control con el tacón hizo el mediapunta de España, finalizando con un zurdazo que repelió Bayindir con una buena mano arriba.

En la segunda, tras el saque de esquina enganchó de primeras una buena volea potente desde fuera del área, pero volvió a toparse con una buena manopla del portero turco.