Las claves del España 2-2 Turquía:
- España consigue la clasificación al Mundial 2026 tras empatar ante Turquía en un partido gris
España - Turquía, en directo |La crónica del partido
Seis partidos, cinco victorias y un empate. España ha certificado una clasificación para el Mundial 2026 sobresaliente a pesar de haber empatado ante Turquía y dejar muchas dudas en el último partido de la fase de grupos.
España - Turquía, en directo |¡¡Finaaaal del partido!!
90'+7' (2-2) ¡¡No hay tiempo para más!! Empata España ante Turquía en el último partido de la fase de grupos en la clasificación para el Mundial 2026. No ha hecho un buen partido el combinado nacional y el equipo otomano plantó cara con la unidad B.
España - Turquía, en directo |¡¡Gol anulado a Fermín López!!
90'+6' (2-2) ¡¡No sube al marcador el gol de Fermín López!! Tocó Baena el último antes de que el balón le llegara a Fermín López y el línea levantó inmediatamente el banderín.
España - Turquía, en directo |¡¡Otra ocasión para la Selección!!
90'+4' (2-2) No le dio tiempo a reaccionar a Pablo Fornals y el control del jugador del Betis se marchó directo al cuerpo del portero de Turquía.
España - Turquía, en directo |¡¡Paradón de Bayindir!!
90'+2' (2-2) Qué disparo se sacó Álex Baena desde fuera del área, directo a la escuadra, pero se topó con el paradón de Bayindir.
España - Turquía, en directo |¡¡Otra de Ferran Torres!!
88' (2-2) Enganchó un nuevo balón dentro del área el '7' de España, pero se le fue muy por encima del travesaño.
España - Turquía, en directo |Nuevo cambio en la Selección
83' (2-2) Sigue moviendo el banquillo Luis de la Fuente: se ha ido Fabián y ha entrado Pablo Fornals.
España - Turquía, en directo |¡¡La ha tenido Ferran Torres!!
80' (2-2) Había forzado el 'Tiburón' un saque de esquina y tras haberse efectuado él mismo se encargó de finalizar la jugada, pero su disparo se marchó desviado.
España - Turquía, en directo |Amarrilla para Özcan
75' (2-2) Ha visto la tarjeta el autor del segundo gol por un derribo sobre Fermín, cortando el intento de contra de España.
España - Turquía, en directo |Mueve el banquillo Luis de la Fuente
73' (2-2) Se marcha Dani Olmo, autor del primer gol del partido, y en su lugar entra Fermín López.
España - Turquía, en directo |¡¡Paradón de Unai Simón!!
66' (2-2) ¡¡Vaya disparo se sacó de la manga Yilmaz!! El turco puso a prueba a Unai Simón desde fuera del área con un disparo potentísimo, pero emergió la figura del portero de la Selección que sacó una mano descomunal.
España - Turquía, en directo |¡¡¡Gooooool de Oyarzabal!!!
61' (2-2) ¡¡Empata el partido Mikel Oyarzabal!! Centro de Cucurella que no llega a despejar bien la zaga turca y remata Yéremy Pino, aunque sobre la línea lo salvó Söyüncü y en el rechace, Mikel Oyarzabal castiga a la zaga turca.
España - Turquía, en directo |Trata de reaccionar la Selección
59' (1-2) Ha ganado confianza con el balón Turquía, mientras España está en shock tras verse por debajo en el marcador después de haber sido muy superior en la primera parte.
España - Turquía, en directo |¡¡Golazo de Özcan!!
54' (1-2) ¡¡Remonta Turquía el partido!! Cazó Özcan un balón en la frontal, sacándose un poderoso derechazo ajustado, imparable para la estirada de Unai Simón. Problemas para España, que estaría encajando su primera derrota.
España - Turquía, en directo |¡¡Paradón de Unai Simón!!
52' (1-1) ¡¡A punto de hacer Yilmaz el segundo!! Remate acrobático del delantero de Turquía que tiene que repeler Unai Simón con una buena parada. Vaya golazo estuvo cerca de firmar.
España - Turquía, en directo |¡¡No llegó nadie!!
51' (1-1) Buena incorporación de Yeremy Pino, pisando hasta línea de fondo, pero su pase de la muerte no encontró ningún rematador.
España - Turquía, en directo |¡¡La ha tenido Kahveci!!
49' (1-1) La primera ocasión de la segunda parte es para la selección turca y ha sido muy clara. Armó el disparo Kahveci, pero el delantero se topó con un atento Unai Simón que evitó el segundo.
España - Turquía, en directo |¡¡Coomienza la segunda parte!!
46' (1-1) ¡¡Ya rueda el balón en La Cartuja!! La primera posesión del partido es para España, que ya busca el segundo.
España - Turquía, en directo |Luis de la Fuente mueve el banquillo
Hay cambio de España en el descanso: se ha ido Mikel Merino y en su lugar ha entrado Ferran Torres.