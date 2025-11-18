España - Turquía, clasificación para el Mundial: resumen, goleadores y estadísticas con los de Luis de la Fuente líderes del grupo

La selección española cerró con un borrón este martes en el estadio La Cartuja de Sevilla ante Turquía (2-2) su gran transcurrir en la clasificación para el Mundial 2026, pero en esta ocasión el combinado de Luis de la Fuente se relajó en demasía al tener el pase virtualmente conseguido y concedió un empate y los dos primeros goles en esta fase después de las primeras cinco victorias y la portería imbatida.