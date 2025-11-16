Después de una semana negra con dos derrotas en Euroliga, el Real Madrid recuperó las buenas sensaciones tras imponerse a Bilbao Basket en un duelo en el que fueron de menos a más con el paso de los minutos (82-70).

Los de Sergio Scariolo, de la mano de Maledon y Hezonja, resolvieron la papeleta en la segunda mitad. Los vascos se marcharon con cuatro de ventaja al descanso, pero mejoraron en el tercer cuarto y defendieron a la perfección en el último para acabar llevándose el gato al agua de forma holgada.

Y es que los blancos tan solo encajaron ocho puntos en el último parcial. No concedieron triples, tan solo dos tiros libres y labraron desde atrás una victoria importante para coger moral de cara a los próximos compromisos.