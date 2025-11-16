Alcaraz - Sinner, ATP Finals: marcador y estadísticas de la derrota del tenista español

El murciano no cometió errores, pero no encontró grietas en el juego del italiano y acabó perdiendo ambos sets en el tie break.

Cerrará el año como número 1, pero no lo hará como Maestro. Alcaraz, en un duelo que se decidió por detalles, sucumbió ante Sinner en la final de las ATP Finals de Turín (6-7, 5-7) y se quedó sin el último galardón del circuito ATP en 2025.

No jugó mal el murciano. De hecho, firmó un partido más que notable. Sin embargo, Sinner apenas dejó grietas en su juego y acabó por llevarse el gato al agua para cerrar un campeonato impecable. No ha cedido ningún set en todo el torneo y ya son dos ediciones consecutivas en esa línea. Imparable.

El italiano se agarró a sus compatriotas que llenaban las gradas para sacar el partido adelante en el segundo set. Comenzó a contracorriente perdiendo su primer saque del torneo, pero tardó poco en recuperarse del 'golpe' e igualó la contienda para acabar levantando el puño al techo del Inalpi Arena.