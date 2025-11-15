Sinner - De Miñaur, ATP Finals: marcador y estadísticas con el italiano en la final del torneo

Sinner celebra un punto ante de Miñaur en las ATP Finals. REUTERS

El tenista italiano se impuso por la vía rápida a Alex de Miñaur (7-5, 6-2) y ya espera un posible enfrentamiento con Carlos Alcaraz en la final.

Jannik Sinner sigue intratable en las ATP Finals. El tenista italiano doblegó a Alex de Miñaur en la primera semifinal en tan sólo dos sets (7-5, 6-2) y se coló por la vía rápida en la gran final.

El número 2 del mundo, recientemente destronado por Alcaraz, fue un rodillo, especialmente en la segunda manga. De Miñaur resistió hasta donde pudo en el set inicial, pero la victoria de Sinner cayó por su propio peso.

Con el marcador a favor, en el segundo set todo fue mucho más sencillo para Jannik. Ahora, espera al rival que saldrá del entrenamiento entre Carlos Alcaraz y Felix Auger-Aliassime en la segunda semifinal.​