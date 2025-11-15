Las claves del Georgia - España:
- Luis de la Fuente evita entrar a valorar el 'Caso Lamine': "La mejor de las noticias es que le quedan 15 años con nosotros"
- La alineación de España para jugar contra Georgia en la clasificación para el Mundial
- Benoit Bastien, el árbitro del Georgia - España de clasificación para el Mundial: antecedentes y polémicas
-
Georgia - España, en directo | Cuarto cambio en España
71' (0-4) 1| Llega una nueva sustitución en España. Se marcha Oyarzabal, doble goleador, y deja su lugar a Borja Iglesias, que asumirá un papel de '9' más tradicional.
-
Georgia - España, en directo | Cuarto cambio en España
71' (0-4) 1| Llega una nueva sustitución en España. Se marcha Oyarzabal, doble goleador, y deja su lugar a Borja Iglesias, que asumirá un papel de '9' más tradicional.
-
Georgia - España, en directo | ¡Goool de España!
63' (0-4) | ¡¡Gooool de España!! ¡Otro gol de Mikel Oyarzabal! El centro de Ferran Torres caía demasiado llovido desde el costado derecho, pero Oyarzabal supo colocar a la perfección el cabezazo para batir a Mamardashvili. Un remate muy complicado para hacer el cuarto gol de España.
-
Georgia - España, en directo | Doble cambio en España
62' (0-3) | Hay una doble sustitución en España. Se marchan los centrocampistas Fabián y Mikel Merino y dejan sus lugares a Fermín y Pablo Barrios.
-
Georgia - España, en directo | Estrena los guantes Unai Simón
61' (0-3) | Llega el primer disparo a puerta de Georgia. Mekvabishvili se encontró con una gran ocasión en la frontal del área, pero su disparo salió centrado a las manos de Unai Simón.
-
Georgia - España, en directo | Amarilla para Mikel Merino
57' (0-3) | Llega la primera tarjeta amarilla del partido para España. Se la lleva Mikel Merino, que hizo una falta insistente sobre Kvaratskhelia en el centro del campo.
-
Georgia - España, en directo | Sigue el dominio español
53' (0-3) | En estos compases iniciales de la segunda mitad sigue el dominio de España en el partido. Ferran Torres, con una volea que se estrelló en la defensa, ha rozado el cuarto gol para la Selección.
-
Georgia - España, en directo | ¡Arranca la segunda parte!
46' (0-3) | ¡Comienza la segunda mitad en Georgia! Arranca además con un cambio en la Selección. Se ha marchado Pedro Porro en el lateral derecho para dejar su lugar a Marcos Llorente, el jugador del Atlético de Madrid.
-
Georgia - España, en directo | Turquía también vence al descanso
Si España termina consolidando la victoria, un pinchazo de Turquía le haría ser primera de grupo y entrar directamente al Mundial. Por el momento, Turquía vence por 1-0 con el gol de Calhanoglu de penalti.
-
Georgia - España, en directo | ¡Final de la primera parte!
(0-3) | ¡Dice el colegiado que se termina la primera parte! Exhibición de España en estos primeros 45 minutos, en los que prácticamente ha dejado el partido ya visto para sentencia. Los goles de Oyarzabal, Zubimendi y Ferran Torres dejan todo muy de cara para España, que ha dominado el encuentro a su antojo.
-
Georgia - España, en directo | ¡Qué ocasión para Oyarzabal!
45' (0-3) | ¡Qué oportunidad para el cuarto de España! Centro de Pedro Porro desde el costado derecho que remató Oyarzabal de primeras casi en el área pequeña. La gran intervención de Mamardashvili evitó un gol cantado.
-
Georgia - España, en directo | Recta final de la primera parte
43' (0-3) | Estamos en los últimos instantes de esta primera parte en la que sólo ha habido un único color, el de la selección española. Maneja con muchísima claridad el combinado español el encuentro ante una Georgia impotente.
-
Georgia - España, en directo | ¡¡Gooool de España!!
34' (0-3) | ¡¡Gooool de España!! ¡Goool de Ferran Torres! Una nueva jugada colectiva magistral de España que termina en el gol de Ferran Torres. Baena aceleró el juego al ver el desmarque de Oyarzabal, y el jugador de la Real Sociedad puso el centro raso de primeras buscando a Ferran. El delantero del Barça, en el área pequeña, empujó para hacer el tercero. Mata el partido España en la primera parte.
-
Georgia - España, en directo | Pequeña reacción de Georgia
31' (0-2) | Después de los goles, Georgia ha tenido un pequeño arrebato de orgullo. Se ha animado a llegar en un par de ocasiones al área de España con varios saques de esquina consecutivos. Sin embargo, sin remate ni peligro para Unai Simón.
-
Georgia - España, en directo | ¡¡Goool de España!!
22' (0-2) | ¡¡Gooool de España!! ¡Gooool de Zubimendi! Increíble combinación de España por dentro, con un pase filtrado de Fabían al primer toque para dejar mano a mano a Zubimendi. El centrocampista, con una tranquilidad pasmosa, definió a la perfección en el mano a mano. Encarrila la victoria la Selección en este inicio de encuentro.
🤌 Qué fácil es el fútbol cuando se juntan los buenos.— Teledeporte (@teledeporte) November 15, 2025
Baena acelera la jugada, Fabián asiste de primeras y Zubimendi define con maestría.
¡Cómo está jugando España en Georgia! #SelecciónRTVE #WCQ2026
DIRECTO | @La1_tve y @rtveplay: https://t.co/PHjgd0qLVE pic.twitter.com/pi3izIFSGp
-
Georgia - España, en directo | ¡Al poste Baena!
18' (0-1) | ¡¡A punto de llegar el segundo gol de España!! Gran jugada de Baena en la frontal del área, tiró la pared con Mikel Merino, hizo un amago, y armó el disparo con la pierna derecha. El balón se fue abriendo y se estrelló en el poste derecho de la portería de Mamardashvili.
-
Georgia - España, en directo | Primer cuarto de hora
15' (1-0) | Cumplimos el primer cuarto de hora de partido y España ya manda en el marcador. También manda por sensaciones en el partido, porque sigue teniendo el control del esférico y Georgia no se ha acercado a la portería defendida por Unai Simón.
-
Georgia - España, en directo | ¡Gooool de España!
11' (0-1) | ¡¡Gooool de España!! ¡Marca Oyarzabal desde el punto de penalti! Con la tranquilidad y la calidad que le caracteriza, el jugador de la Real Sociedad transformó con mucha calidad engañando al portero. Zurdazo raso cruzado para hahcer el primero para España.
-
Georgia - España, en directo | ¡Penalti para España!
10' (0-0) | ¡Finalmente es penalti a favor de España! El disparo de Ferran Torres efectivamente tocó en la mano despegada del defensor georgiano y hay pena máxima. Oyarzabal tratará de poner por delante a España.
-
Georgia - España, en directo | El árbitro revisa en el VAR
9' (0-0) | El colegiado es llamado por el auricular para que revise la acción en el monitor. En unos instantes conoceremos la decisión, pero parece que va a señalar penalti.