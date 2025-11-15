34' (0-3) | ¡¡Gooool de España!! ¡Goool de Ferran Torres! Una nueva jugada colectiva magistral de España que termina en el gol de Ferran Torres. Baena aceleró el juego al ver el desmarque de Oyarzabal, y el jugador de la Real Sociedad puso el centro raso de primeras buscando a Ferran. El delantero del Barça, en el área pequeña, empujó para hacer el tercero. Mata el partido España en la primera parte.