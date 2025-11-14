Luis Rubén Rubiales, el tío actor del expresidente de la RFEF que le lanza huevos: un trabajo famoso y sus insultos en redes

Lo que debía ser un acto de reivindicación personal, la presentación de un libro muy esperado por lo que narra su autor, terminó convertido en un escándalo mediático.

Este jueves, durante la presentación del libro "Matar a Rubiales", el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, fue atacado con tres huevos por su propio tío, Luis Rubén Rubiales, en un suceso insólito.

El incidente tuvo lugar cuando el editor del libro, Gonzalo Sichar, comenzaba a introducir al autor. Desde entre el público, un hombre gritó "no se preocupen, no pasa nada" y "sinvergüenza", antes de lanzar los tres huevos.

Lanzan huevos contra Luis Rubiales en plena presentación de su libro

El primero rozó las piernas de Rubiales; el segundo, dirigido al torso, no alcanzó su objetivo gracias a un movimiento instintivo. El tercero, sin embargo, impactó de lleno en su espalda.

Un familiar "desquiciado"

La reacción del expresidente no se hizo esperar: intentó lanzarse contra su agresor, aunque fue detenido a tiempo por varias personas que evitaron un enfrentamiento mayor.

Más tarde, explicó que no reconoció a su tío en el momento del ataque, y que su impulso fue proteger a los asistentes.

"He visto a una mujer embarazada con dos niños pequeños. He pensado en los niños. Si llego a cogerlo, estaríamos ahora en otra situación", aseguró.

Aunque minimizó el daño físico -"que me tiren huevos me da igual"-, subrayó que temió que su agresor pudiera portar un arma, dada la violencia del gesto y la tensión del momento.

Rubiales calificó a su familiar como una "persona desquiciada" y "desequilibrada", pero no dio más detalles sobre él o su disputa familiar.

Actor de reparto

El protagonista del ataque fue identificado poco después como Luis Rubén Rubiales, hermano menor del padre del expresidente de la RFEF.

Nacido el 5 de octubre de 1977, menos de dos meses después de que naciera Luis Rubiales Béjar, su nombre figura en distintas plataformas de casting como actor y figurante.

Su aparición más destacada se encuentra en el programa documental ¿Dónde estabas entonces? (La Sexta, 2017), en el que aparece que interpretó escenas dramatizadas como 'actor de escenificación'.

Anuncio protagonizado por Luis Rubén Rubiales

También aparece listado como figurante en la longeva serie Amar es para siempre y participó en una campaña de Vivus, empresa de préstamos online, donde protagonizó un anuncio en el que destacaba por su aspecto: gran melena al viento.

Además, en sus redes sociales ha compartido imágenes y vídeos de otras participaciones en series y programas de televisión como figurante.

En sus redes sociales se le puede ver en varias imágenes con los mismos auriculares y el gorro que vestía durante el incidente en Madrid.

Luis Rubén Rubiales

En sus publicaciones digitales no solo promociona sus trabajos como actor o como modelo. Luis Rubén también ha dejado comentarios abiertamente críticos con su sobrino, especialmente en cuestiones ideológicas.

En una publicación en Facebook, comentó una noticia sobre el juicio por el beso a Jenni Hermoso con estas palabras:

"Este pelao alardeaba que era amigo de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias... y toda la patulea. […] Le van a aplicar las leyes que tanto defendía y que mejor que predicar con el ejemplo".

Otro tío crítico

Tras el incidente, Rubiales calificó a su tío de "desequilibrado" y anunció su intención de emprender acciones legales.

No obstante, es importante distinguir a Luis Rubén Rubiales de otro tío del expresidente, también muy presente en los medios: Juan Rubiales, exjefe de gabinete de la RFEF entre 2018 y 2020.

Juan fue quien denunció presuntas irregularidades financieras dentro del organismo y calificó a su sobrino como una persona con "actitudes propias de Torrente".

En su caso, fue Luis Rubiales quien se querelló contra él, acusándolo de traición y de haber servido a los intereses de Javier Tebas, presidente de LaLiga.

En cambio, sobre Luis Rubén, no se conocían enfrentamientos previos públicos hasta este sorprendente acto.

Pese al revuelo, Rubiales decidió seguir adelante con la presentación del libro, una obra de más de 500 páginas en la que denuncia lo que considera una campaña organizada por políticos y dirigentes del fútbol para apartarlo del cargo.