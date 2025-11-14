Entrenador de los Commanders de Washington envía un guiño al Madrid Bravos previo al partido de la NFL en España

El escudo del Madrid y la NFL y el logo de la NFL en la capital de España. NFL

La llegada de la NFL a España no solo está dejando impacto deportivo, sino también una inesperada conexión con el fútbol americano local. En la antesala del histórico duelo entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins en el Santiago Bernabéu, el entrenador Dan Quinn protagonizó un gesto que no pasó desapercibido al aparecer en rueda de prensa con la camiseta de los Bravos de Madrid y dedicarles un saludo público. Un guiño que ha generado conversación entre aficionados y que expresa la estrategia de la liga por integrarse en el mercado español.

El gesto de Dan Quinn: camiseta de los Bravos y mensaje directo en Madrid

Dan Quinn sorprendió a medios y aficionados cuando compareció ante la prensa luciendo una camiseta del Madrid Bravos, con el número 12 en la espalda. Su aparición no fue casual: el entrenador quiso agradecer el apoyo que han recibido durante su estancia en Madrid, especialmente el respaldo para sus entrenamientos. “Un saludo rápido a los Bravos de Madrid, de la ELF”, declaró durante la comparecencia, generando una oleada de reacciones entre seguidores del equipo madrileño.

🔥 Dan Quinn, @Commanders HC, showed up to the press conference rocking the Madrid Bravos jersey.

Looks good on him, right? 😎🤘



WELCOME TO MADRID, COACH! 🇪🇸🏈 pic.twitter.com/IENTundwKb — Madrid Bravos (@MadridBravos) November 12, 2025

Además del guiño visual, Quinn dedicó palabras de reconocimiento a las instalaciones locales y al recibimiento ofrecido por organizaciones españolas. Agradeció al Real Madrid por ceder espacios de entrenamiento y destacó la calidad del entorno: “Qué lugar tan increíble tienen aquí para permitirnos venir y practicar”, señaló. Con ello, el técnico reforzó la imagen del vínculo que la NFL está construyendo con España durante esta visita.

Madrid Bravos y la NFL: una relación que empieza a tomar forma

El gesto de Quinn no surge en el vacío: forma parte de un creciente acercamiento entre la NFL y el fútbol americano español. El Madrid Bravos, la franquicia de la European League of Football fundada en 2023, ha sido uno de los equipos más activos en tender puentes con la liga estadounidense. Su presencia en actos, colaboraciones logísticas y su rápido crecimiento como proyecto deportivo los han convertido en un referente local.

Simon Mabille, fundador del equipo, ha expresado en distintas ocasiones su visión sobre cómo avances como este acercamiento benefician al deporte en el país. En una entrevista reciente declaró: “Hoy, si tengo que elegir entre un partido del Real Madrid en el Santiago Bernabéu o un partido de los Bravos en el Vallehermoso, elegiré ver a los Bravos. Es mucho más interactivo. Hay una conexión entre los jugadores y los aficionados, y eso le añade otra dimensión. Eso es algo que no se obtiene en el fútbol profesional”.

El duelo Commanders–Dolphins, primer partido de NFL en España

El histórico enfrentamiento entre Washington Commanders y Miami Dolphins, el día 16 de noviembre, marca el debut oficial de un partido de temporada regular de la NFL en suelo español. El encuentro se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, reforzando la estrategia de expansión internacional de la liga hacia Europa y, especialmente, hacia mercados hispanohablantes. La NFL ha destacado Madrid como punto clave para su crecimiento en el continente.

Las expectativas económicas y de público también son altas. Según estimaciones iniciales, el partido podría generar millones en impacto turístico para la ciudad y convertirse en uno de los eventos deportivos más relevantes del año en España.