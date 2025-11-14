Tras sumar una meritoria victoria en Múnich (74-75), el Barça afronta otra oportunidad para seguir creciendo en la Euroliga con la visita este viernes (20:30 CET) de la Virtus Bolonia al Palau Blaugrana antes de que Xavi Pascual asuma las riendas del banquillo azulgrana a partir del próximo lunes.



Mientras este mismo jueves el plantel azulgrana se preparaba para regresar a Barcelona, el club anunciaba un principio de acuerdo para que el técnico de Gavá entrene al primer equipo de baloncesto hasta el 30 de junio de 2028.



Pascual, sin embargo, no ocupará su asiento en el banquillo del Palau Blaugrana ante el equipo transalpino ni el próximo domingo en el duelo de la Liga Endesa contra el Baskonia. Tampoco se espera que esté en la grada del pabellón azulgrana.