El Maccabi Tel-Aviv y el Baskonia se miden este jueves en Belgrado con urgencias para salir de la zona baja en la clasificación de la Euroliga.



Tras visitar al Hapoel en su destierro búlgaro, los azulgranas se trasladan a Serbia para ejercer de nuevo como visitante. Los alaveses se enfrentarán a un segundo equipo israelí en dos días.



Después de caer con contundencia en su último duelo europeo, los de Paolo Galbiati deberán corregir su puesta en escena defensiva ante un equipo que tiene menos potencial que su vecino, aunque ya le ha ganado esta temporada.



Los vitorianos no pueden contar con Trent Forrest pero sí con Markus Howard, que el martes jugó sus primeros minutos después de un mes de baja por una lesión en un dedo de la mano.