Alcaraz - Musetti, en directo ATP Finals: marcador, estadísticas y narración en vivo

El español Carlos Alcaraz saltará este jueves a la pista central del Inalpi Arena de Turín con la "tranquilidad" que supone tener la certeza de las semifinales en las Finales ATP, pero con el objetivo de ganar el duelo por el número 1 del año y evitar al italiano Jannik Sinner hasta la hipotética final.



"Intento no pensar en ello, pero es muy difícil no pensar en el puesto número 1. Al principio del partido pensé un poco en ello. Pero durante el partido había muchas otras cosas en las que estar", declaró el murciano en rueda de prensa tras su victoria ante el estadounidense Taylor Fritz, el pasado 11 de noviembre.



Ante Musetti, en la tercera jornada de la fase de grupos de las Finales ATP, en realidad, no le queda otra que pensar en ser el número 1 del año. Porque ya clasificado a semifinales, su partido se reduce a eso.