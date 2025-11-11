Iniesta, un héroe en la picota: niega la estafa de 600.000 dólares por la que le investiga la Justicia peruana

Andrés Iniesta ha pasado de ser uno de los futbolistas más queridos del planeta a ocupar titulares por motivos muy distintos a los deportivos.

La Fiscalía peruana ha abierto una investigación contra el exjugador del FC Barcelona y campeón del mundo con la selección española por su presunta implicación en una estafa agravada de más de 600.000 dólares, relacionada con su empresa de entretenimiento Never Say Never (NSN) y su filial en Sudamérica.

Según la denuncia interpuesta por la compañía Gucho Entertainment S.A.C. y varios inversionistas, el nombre y la imagen del futbolista manchego habrían sido utilizados como garantía para atraer financiación destinada a organizar eventos deportivos y musicales en Perú.

Sin embargo, la mayoría de esos actos nunca llegaron a celebrarse y los fondos no fueron devueltos.

Estos incumplimientos derivaron en un grave conflicto judicial que amenaza con manchar el prestigio del que fuera uno de los grandes ídolos del deporte español.

Andrés Iniesta Reuters

Una expansión fallida

La historia arranca en abril de 2023, cuando Iniesta autorizó la fundación de NSN Sudamérica, junto a los socios Paul Valderrama Rubio y Carlos Gómez Pintor.

Esta nueva filial fue presentada como el brazo sudamericano de NSN Barcelona, con el objetivo de llevar eventos culturales, deportivos y musicales a distintos países del continente.

En su visita a Lima, Iniesta mostró entusiasmo: "Nos hace mucha ilusión estar presentes en un país como Perú y un continente como Sudamérica para seguir creciendo e impulsando nuestros valores en todo el mundo", afirmó entonces.

No obstante, según la investigación del Ministerio Público, la creación de NSN Sudamérica podría haber sido parte de un entramado fraudulento para captar inversiones que nunca se materializaron en eventos reales.

Entre los espectáculos promocionados figuraban el Upa Upa Fest, un partido amistoso entre Cienciano (Perú) y Nacional de Quito (Ecuador), el K-Pop Music Fest, y un partido de leyendas entre las selecciones de Perú y España.

De todos ellos, solo el Upa Upa Fest llegó a celebrarse, pero con pésimos resultados económicos. Las pérdidas generadas llevaron al colapso del proyecto y a la posterior liquidación de la empresa en junio de 2024.

"El prestigio de Andrés Iniesta fue utilizado para captar capital bajo el engaño de que se realizarían eventos aprobados en coordinación entre NSN Barcelona y NSN Sudamérica, pero que nunca se concretaron", señala el documento de la Fiscalía peruana.

Parte del informe del Ministerio Público de Perú

Iniesta lo niega

Ante el aluvión de informaciones publicadas este lunes, Andrés Iniesta y su empresa NSN emitieron un comunicado oficial para desmentir las acusaciones.

El texto, de tono firme, niega todo aunque no entra a explicar lo sucedido:

Ante las informaciones publicadas en las últimas horas, NSN y Andrés Iniesta quieren manifestar que: - Negamos de forma rotunda las acusaciones publicadas en las últimas horas. - Lamentamos que esas informaciones se hayan publicado malintencionadamente con el objetivo de aprovechar la imagen de un personaje público. - Confiamos que la justicia peruana aclare muy pronto esta situación. - Nos reservamos el derecho a interponer las acciones pertinentes en la defensa de nuestro trabajo y nuestro honor, rogando, además, el máximo rigor en todas las informaciones que se publiquen referentes a este caso.

Por el momento, Andrés Iniesta no ha ofrecido declaraciones personales, y se mantiene al margen mientras avanza la investigación del Ministerio Público de Perú.

Aunque la instrucción sigue en fase preliminar, no se descarta que en los próximos meses se formalicen cargos que podrían derivar en un proceso penal.

Las voces de los afectados

Uno de los denunciantes, Emilio Lozano, ofreció su testimonio en el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3, donde detalló cómo se gestó la denuncia y qué papel jugó la empresa de Iniesta.

"NSN vino a Perú, montó una filial llamada NSN Sudamérica y firmó un contrato marco de asociación en participación para la elaboración de eventos musicales y deportivos", explicó el empresario.

"Se levantó financiación de nuestra parte y de otros afectados. De todo el planning solo se llegó a realizar uno de los eventos y el resto no. Luego, sin notificación alguna, nos enteramos de que la empresa estaba en liquidación".

Lozano añadió que Iniesta visitó Perú en varias ocasiones, incluso para firmar un convenio con el gobierno regional de Huancavelica para establecer escuelas de fútbol.

"Tuvimos comunicaciones tanto en Perú como en España. Al principio contestaban, pero luego dejaron de hacerlo. Entonces tomamos acciones legales", explicó.

Entre los perjudicados se encuentran también empresarios como Iván Petrozzi, quien aportó 35.000 dólares para un amistoso entre Barcelona SC y Sporting Cristal en Miami; Juan Manuel Vargas Alva, con una inversión de 15.000 dólares; y Jorge Alberto Yáñez Giles, con otros 14.850 dólares.

Todos coinciden en que nunca se les presentó información detallada sobre el uso del dinero ni se les ofreció una devolución.

Las bodegas y Hacienda

No es la primera vez que Andrés Iniesta se ve involucrado en problemas legales relacionados con su actividad empresarial.

En 2018, la Agencia Tributaria le reclamó el pago de 71.295 euros por una supuesta deducción indebida del IVA en su empresa Bodegas Iniesta SLU.

El organismo sostenía que el exfutbolista no había tributado correctamente el impuesto en varios pagos anticipados a proveedores.

Andrés Iniesta en su bodega de vinos

Iniesta defendió su actuación, alegando que cumplió con todos los requisitos legales, y recientemente la Audiencia Nacional le dio la razón en una sentencia favorable dictada en mayo de 2025.

Además de los litigios fiscales, las bodegas del jugador manchego atraviesan una situación económica delicada.

En la última década, acumulan pérdidas por valor de más de 4 millones de euros. Una cifra que, aunque no necesariamente vinculada a sus problemas con Hacienda, ha puesto en entredicho la viabilidad del negocio.

Un legado en entredicho

La investigación en Perú llega en un momento en que Andrés Iniesta acababa de cerrar su etapa como futbolista profesional.

Tras abandonar el Vissel Kobe japonés y jugar sus últimos partidos en el Emirates Club de los Emiratos Árabes Unidos, anunció su retirada en octubre de 2024, con la idea de volcarse por completo en sus proyectos empresariales.

Ahora, sin embargo, su figura se ve comprometida por una investigación que podría tener graves repercusiones tanto para su imagen como para sus empresas.

Iniesta marca en el último minuto en Stamford Bridge y clasifica a su equipo para la final de la Champions.

Aunque Iniesta ha rechazado cualquier implicación directa en la supuesta estafa, las autoridades peruanas insisten en que su nombre y reputación fueron fundamentales para captar las inversiones.

La Fiscalía considera probado que NSN Sudamérica fue utilizada como "vehículo" para captar capital de empresarios locales con la promesa de eventos que no se materializaron.

Según el Ministerio Público, parte del dinero podría haber sido transferido al extranjero, lo que añade un componente aún más complejo al caso.

Mientras la Justicia avanza en su instrucción, la pelota está en el tejado de los tribunales. Pero también en el de Iniesta, que deberá gestionar la mayor crisis reputacional de su carrera.

Para quien fue héroe nacional en 2010, el desafío ahora es otro: salvar su imagen y su legado empresarial de una mancha que, si no se aclara pronto, puede dejar huella.