El Baskonia evaluará este martes su momento en la Euroliga lejos de casa en un duelo inédito ante el Hapoel Tel-Aviv, uno de los equipos más en forma en la actualidad.



Tras lograr tres triunfos consecutivos en casa en la competición continental, los azulgranas afrontan la prueba de fuego de conseguir la primera victoria como visitante en Europa.



Los de Paolo Galbiati deberán responder al último tropiezo en Lleida. Aunque el partido dejó buenas sensaciones por cómo terminó, la derrota final y el primer cuarto son sombras que deberá disipar la escuadra.