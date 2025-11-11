Alcaraz - Fritz, ATP Finals: marcador y estadísticas de la victoria del murciano

El tenista español remontó tras perder el primer set y se queda a un triunfo de recuperar el número 1 del mundo (6-7, 7-5, 6-3).

Carlos Alcaraz cumplió con los pronósticos y se lleva un duro partido frente a Fritz en la segunda jornada de la fase de grupos de las ATP Finals. El murciano se vio obligado a ir a remolque, pero pudo sacar adelante el partido con un tercer set brillante.

Fritz se llevó el gato al agua en el primer set por medio del tie break y Alcaraz puso la igualada con un ajustado 7-5 en la segunda manga. Con todo en tablas, el murciano sacó a relucir su mejor tenis para terminar desesperando a un Fritz que poco pudo hacer ante el vendaval.

Con esta victoria, Alcaraz está a tan solo un triunfo de recuperar el número 1 del mundo. Las cuentas son sencillas, le basta con ganar a Musetti el jueves para recuperar el trono. Además, está a tan solo tres victorias de lograr su primera Copa de Maestros.