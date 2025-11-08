Tariku Novales, el regreso del recordman español: "La San Silvestre Vallecana es el campeonato del mundo"

Tariku Novales, en el acto del acuerdo de media partnership entre EL ESPAÑOL y la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana Sara Fernández - EL ESPAÑOL

El nombre de Tariku Novales está escrito con letras de oro en la historia del atletismo español. Desde que en diciembre de 2023 pulverizó el récord nacional de maratón en Valencia con un tiempo de 2h05:48.

Un año después, y tras superar las heridas físicas y emocionales que le dejó su paso por los Juegos Olímpicos de París 2024, el corredor se prepara para cerrar 2025 volviendo a los dos escenarios muy especiales: el Maratón de Valencia y la San Silvestre Vallecana.

Esta semana, Tariku visitó las oficinas de EL ESPAÑOL durante el acto de renovación del acuerdo de media partnership con la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, y lo hizo con la serenidad de quien ha aprendido a transformar la exigencia en equilibrio.

Nacho García, director de marketing de Lastlap; Juan Perteguer, director de Comunicación y Marca, Experiencia de Cliente y Marketing de Nationale-Nederlanden; Tariku Novales, recordman español de maratón; Antonio Sabugueiro, fundador de la San Silvestre Vallecana; y Mamen Vázquez, directora general de EL ESPAÑOL Sara Fernández - EL ESPAÑOL

A pocos días de su nueva cita con la élite mundial en Valencia, confiesa estar "en un momento de muchísimo trabajo", pero también con la madurez de quien entiende que la paciencia y la salud mental son tan importantes como las piernas.

En esta entrevista, el atleta repasa sus aprendizajes tras París, sus retos para 2026 -entre ellos debutar en una major- y su vínculo especial con la Vallecana, una carrera que define como "el campeonato del mundo" de su grupo de entrenamiento.

Más allá de las marcas, Tariku Novales vuelve a correr con una idea clara: disfrutar del camino y cerrar el año en la fiesta que simboliza el espíritu del atletismo español.

El próximo 7 de diciembre estarás en Valencia, en el Maratón, una prueba que te trae muy buenos recuerdos desde que en 2023 lograras el récord de España (2:05:48). ¿Qué objetivo tienes de cara a esa cita? ¿Cómo está siendo tu preparación?

La verdad es que estoy en un momento de muchísimo trabajo, muchísima carga de entrenamientos, mañanas, tardes en las cuales el tiempo vuela porque al final cuando estás tan cerca del objetivo, los días pasan más rápido.

Pero los entrenamientos van pesando y esperando esos últimos días previos a la competición en el que ya puedes descansar mucho, puedes relajar mucho los entrenamientos para poder llegar a punto.

Fuiste muy crítico contigo mismo tras tu actuación en los Juegos Olímpicos de París 2024, ¿qué aprendiste de aquel día?

Aprendí principalmente a no precipitarme. A darle tiempo a las lesiones a recuperarse, a que para un maratón si no estás en un punto perfecto, generalmente va a ser un desastre.

Entonces es cierto que para mí que fueran unos Juegos Olímpicos me pesaron mucho a la hora de tirarme de cabeza independientemente de los dolores y las lesiones que llevaba encima.

He aprendido precisamente eso, a cuidar mucho más esos detalles para no lesionarme, a ser más paciente, a ir más con paso a paso, más con cuidado, y parece ser que ha servido bastante porque en lo que llevamos de 2025 he tenido un par de molestias, pero nada que me haya impedido trabajar todas las semanas como he podido hacer hasta ahora.

¿Quién o qué te inspira en los momentos de bajón?

Generalmente hay una frase que lo podría resumir bien que es "el tiempo todo lo cura". Tuve un mes, mes y medio en el que desconecté mucho tanto del deporte en sí como de todo lo que viene siendo el post-JJOO que siempre va dejando una estela que te sigue hacia allá donde vayas.

Sobre todo tenía muy claro que no iban a ser mis últimos JJOO, sino que eran mis primeros JJOO, que aún era joven incluso para esta disciplina. Se me grabó en la cabeza una fecha que es 2028, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, y la verdad es que tenerlos ahí en el horizonte, no muy lejano, pero tampoco cercano, pues ayuda mucho a ir paso a paso, a ir eh cumpliendo metas, a ir cumpliendo mini objetivos que pueda haber, pero sabiendo, teniendo muy claro que la espinita hasta que lleguen esos JJOO de 2028 no me la voy a poder sacar del todo.

Tariku Novales, el atleta español en batir la marca nacional en la Maratón de Valencia 2023. Efe

Para cualquier atleta, deportista en general, la salud mental es muy importante, para los maratonianos más por la dureza de esa prueba. ¿Cómo haces gestionas esa preparación mental?

Generalmente suele ser la pescadilla que se muerde la cola. En el momento en el que la preparación física va bien, generalmente suele mejorar mucho el estado mental y esa fuerza y esa estabilidad emocional que hay que tener, y viceversa.

Cuando estás emocionalmente bien, estás tranquilo, estás haciendo un buen trabajo y eso conlleva a que poco a poco tus entrenamientos y tu desarrollo físico vayan mejorando, con lo cual es intentar buscar esa balanza. Priorizar uno u otro para que ambos puedan ir tirando del carro.

De cara a este último mes que me queda, por ejemplo, para el maratón de Valencia, busco estar en un punto de bastante motivación, de muchas ganas de trabajo, de acumular mucho estrés y mucho cansancio, pero sobrellevarlo de la mejor manera posible de cara a saber que estoy haciendo lo que me gusta, lo que me llena y que todo este camino que estoy haciendo va a llevarme a un punto que esperemos que sea como el de 2023 con un gran resultado y poder celebrarlo con los míos.

En este fin de año tienes la Maratón de Valencia y la San Silvestre Vallecana en tu agenda. ¿Qué retos tienes marcados para 2026?

Principalmente me quedé este año sin poder debutar en una major que era Berlín. Estaba anunciado y por problemas de salud tuve que aplazarlo a falta de dos semanas porque estaba con fiebre que no terminaban de remitir.

Así que espero que para el 2026 pueda debutar por fin en una major y luego pues lo que se me ponga delante tanto el campeonato de Europa en Birmingham, y probablemente volver a repetir el maratón de Valencia si todo cuadra bien en el calendario.

Correrás este 2025 la San Silvestre Vallecana, tienes la experiencia de 2023 ¿Cómo recuerdas la prueba? ¿Qué la hace tan icónica?

Venía cascado del maratón de Valencia. Es cierto que no solo cascado a nivel físico, sino a nivel emocional porque todo el post del maratón de Valencia fue muy grande y me pilló un poco a contrapié porque no me esperaba toda la repercusión, no solo de medios sino también de exposición y eventos.

Es cierto que tanto para mí, como para mi grupo de entrenamientos, la San Silvestre Vallecana es el campeonato del mundo.

Allí sabemos que corremos todos y hasta nos hacemos porras a ver quién va a quedar en qué posición, y la verdad es que nos lo tomamos mucho más en serio de lo que nos gustaría admitir porque al final el que peor la haga es el que se va a llevar más vaciles el resto en 2026.

La verdad que para nosotros es una carrera súper especial porque es de las pocas en las que tenemos la oportunidad todos como grupo de poder participar juntos, independientemente de los piques que podamos tener internos, es un momento muy especial de poder sacarnos una foto en la línea de salida, incluso en meta, y poder celebrar y despedir el año como nos gusta: todos juntos y en un evento tan especial como es la Vallecana.

¿Cómo será tu preparación para la San Silvestre Vallecana?

La preparación es bastante liviana. Al final tienes que tener en cuenta que, maratonianos como podemos ser Yago Rojo, Carlos Mayo o yo, vendremos de correr el maratón de Valencia. Pasaremos de un proceso de recuperación a un proceso de reinicio de entrenamientos y de dar esas pinceladas que son súper divertidas porque al final es volver a recordarle a tu cuerpo cómo es mover las piernas rápido de cara a poder llegar en las mejores condiciones posibles a la San Silvestre Vallecana.

Es cierto que lo más probable es que no estemos a un nivel para demostrar nuestro mejor estado de forma porque vendremos con esa resaca tanto física como emocional del maratón de Valencia, pero para nosotros es un momento de ver cómo estamos de cara al 2026 y de cara a perseguir esos objetivos.

¿Cómo animarías a alguien que quiera correr y que esté dudando en si hacerlo este año o no?

Creo que sería la peor decisión de su vida si se dejase llevar por esas dudas y se quedase en casa. A mí me encantaría algún año poder correr la popular porque tanto yo como el resto de los atletas élite tenemos la oportunidad de llegar un poco antes de nuestra salida y ver todas las oleadas, toda la fiesta, todo el festival y todo el espectáculo que se monta alrededor con un escenario de fondo como el estadio Santiago Bernabéu.

La carretera está llena de corredores y no solo de corredores, porque durante todo el recorrido está lleno de gente animando, todas las familias en la calle celebrando esas últimas horas previas al nuevo año, La San Silvestre Vallecana es más que un evento deportivo, para mí es una fiesta de Madrid, de Vallecas y de del deporte.