Mavidad Bernabéu sorprende con un anuncio tras pocas horas de iniciar la venta de entradas para el festival navideño

La Navidad todavía no ha llegado oficialmente a Madrid, pero el Santiago Bernabéu ya ha vivido su primer lleno absoluto... y esta vez no ha sido por un partido de fútbol.

La organización de Mavidad Bernabéu, el primer festival navideño que se celebrará en el estadio del Real Madrid, ha anunciado que todas las entradas disponibles se han agotado en pocas horas tras iniciar la venta general este 7 de noviembre.

La noticia ha sido comunicada a través de los canales oficiales del evento con un mensaje que refleja la enorme expectación generada.

Anuncio de Mavidad Bernabéu

"SOLD OUT. ¡Muchísimas gracias a todos los que ya formáis parte de la historia de Mavidad Bernabéu! Los Mavix os esperan allí para hacer brillar su mundo como nunca."

Con este anuncio, el club blanco da un nuevo paso en la transformación de su estadio en un espacio polivalente, capaz de albergar no solo los grandes encuentros del calendario deportivo, sino también eventos culturales y de entretenimiento de gran formato.

Entradas agotadas

La venta general de entradas comenzó a las 12:00 horas del miércoles 7 de noviembre a través de la web oficial mavidadbernabeu.com.

Aunque los socios del Real Madrid y los Madridistas registrados habían tenido acceso prioritario los días anteriores, ha sido el acceso al público en general lo que ha desatado una auténtica avalancha de peticiones.

Imagen promocional de Mavidad Bernabéu

Las localidades disponibles para los ocho días de celebración se agotaron en apenas unas horas.

Los precios, fijados en 25 euros para adultos y 20 para niños entre 3 y 12 años, han contribuido al éxito de la iniciativa, junto con el carácter inédito de un festival de estas características dentro de un estadio de fútbol.

Experiencia inmersiva

El Bernabéu se prepara así para convertirse, del 24 al 31 de diciembre, en un parque temático navideño repleto de luz, música y fantasía.

Bajo el lema "Descubre el Universo MAVIX", los visitantes recorrerán diferentes espacios ambientados en un mundo mágico poblado por los Mavix, pequeñas criaturas que guiarán la experiencia.

Nueva Plaza Bernabéu junto al estadio Real Madrid

Entre las atracciones destacan la Plaza de los Sueños, que albergará la bola de Navidad más grande del mundo, y la Galería de los Copos, un mercado artesanal con productos exclusivos.

Habrá tres pases diarios, de cuatro horas cada uno, con horarios comprendidos entre las 10:30 y las 22:30 horas, excepto los días festivos, que tendrán horarios especiales.

Más que fútbol

Este éxito anticipado no solo confirma la acogida del público madrileño y nacional, sino que también refuerza la nueva identidad del Bernabéu como epicentro del ocio.

Tras su remodelación, el estadio está preparado para ofrecer mucho más que partidos de fútbol, con una programación que incluye todo tipo de eventos durante todo el año.

La transformación del Bernabéu permite al club blanco consolidar su apuesta por una oferta de entretenimiento más amplia y adaptada a todos los públicos.

Mavidad Bernabéu es solo el comienzo de una nueva etapa en la que el estadio será, también, un espacio para soñar.

Cómo llegar

Ubicado en Paseo de la Castellana, 142, el estadio cuenta con acceso directo por Metro (línea 10, estación Santiago Bernabéu) y múltiples líneas de autobús.

Aunque hay aparcamientos en la zona, se recomienda el uso del transporte público ante la gran afluencia prevista durante las fechas navideñas.

Con todas las entradas ya agotadas y una puesta en escena que promete sorprender a grandes y pequeños, el Real Madrid ha logrado posicionar su estadio como uno de los escenarios estrella de la Navidad en Madrid.

Esta vez, la magia no la traerán los goles... sino las luces, la música y los Mavix.