El conjunto ilicitano firmó un inicio de competición espectacular, pero se ha estancado en las últimas jornadas, en las que solo ha sumado un punto de los doce posibles, mientras que el equipo donostiarra, revitalizado tras su victoria en el duelo vasco ante el Athletic, se encuentra en plena escalada clasificatoria.

El bloque dirigido por Eder Sarabia ha perdido efectividad en las últimas semanas y, aunque mantiene una cómoda renta sobre la zona de descenso, necesita ganar para romper la mala dinámica y afrontar sin urgencias el exigente calendario que le espera tras el parón.

En las filas contrarias, este jueves se cumplen siete meses desde la última victoria txuri urdin a domicilio, el 6 de abril en Gran Canaria, una dinámica que la Real Sociedad quiere romper en su mejor momento de la temporada tras ganar el derbi ante el Athletic en el descuento y encadenar tres triunfos consecutivos.