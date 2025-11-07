1º 00:00 (23-34) Tras el triple de Laprovittola, el Barça solo ha sumado en este final del primer cuarto por medio de dos tiros libres que el propio jugador argentino metió. En el Real Madrid emergió la figura de Hezonja y de la segunda unidad por medio de Maledon y Okeke, que logró una canasta increíble desde 3/4 de campo a falta de 1.1 para el final.