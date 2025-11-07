Las claves del Barça - Real Madrid:
- NBA anuncia que Madrid y Barcelona formarán parte de la nueva competición europea que comenzará en octubre de 2027
- El Clásico de Euroliga, en crisis: dos equipos con necesidades en un Palau que ya no es un fortín para un Barça en problemas
- Barça de basket - Real Madrid, Euroliga: horario y dónde ver el partido de baloncesto
Barça - Real Madrid, en directo |Se distancian los de Scariolo
4º 2:00 (83-97) Las dos canatas de Vesely y Clyburn no metieron el miedo en el cuerpo a un Real Madrid que no da muestras de que se le vaya a escapar el partido. Maledon, Campazzo y Laprovíttola se intercambian canastas.
Barça - Real Madrid, en directo |El momento cumbre
4º 4:00 (79-92) El Barça está muy vivo y a golpe de triple (dos de Punter y uno de Brizuela, ha vuelto al partido). Sin embargo, el estadounidense falló desde el tiro exterior en un lanzamiento cuando tenía todo a su favor y Maledon, por parte del Real Madrid, no falló.
Barça - Real Madrid, en directo |Los de Scariolo pierden claridad
4º 6:00 (75-89) Tras el triple de Darío Brizuela, el Real Madrid se ha atascado en las labores ofensivas y el Palau está empujando creyendo todavía en la remontada.
Barça - Real Madrid, en directo |Se mantiene la diferencia
4º 8:00 (72-89) Andrés Feliz consiguió la máxima diferencia en el partido desde la personal (+18), pero Kevin Punter y Darío Brizuela, con un triple, tratan de mantener con vida al Barça en el Palau.
Barça - Real Madrid, en directo |El conjunto blanco saca el rodillo
3º 00:00 (69-85) Willy y Hezonja intercambian jugadas de tres puntos. Un 2+1 del español y un triple del croata. SIn embargo, el fondo de armario del Real Madrid sigue declinando el partido. Andrés Feliz, Garuba y Maledón pusieron el broche a un tercer cuarto donde los de Scariolo consiguieron mantener la diferencia de +16.
Barça - Real Madrid, en directo |No mejoran los azulgrana
3º 2:00 (62-76) El Barça no se está haciendo fuerte en defensa y el Real Madrid le está ganando en intensidad todos los rebotes. La canasta de Punter no sirvió para reducir el marcador tras el triple de Andrés Feliz y, además, Satoransky ha sido eliminado por la cuarta falta más la técnica (la quinta).
Barça - Real Madrid, en directo |Recital de Trey Lyles
3º 4:00 (58-71) Al ala-pívot estadounidense del Real Madrid le entran todas las canastas y ha obligado a Joan Peñarroya a parar el partido. Kevin Punter y Clyburn, con dos triples, dan vida al Barça.
Barça - Real Madrid, en directo |Intercambio de canastas
3º 6:00 (52-63) No le entran los triples a Gaby Deck, pero sí las canastas desde la pintura. Del mismo modo que Shengelia anotó cuatro puntos consecutivos a pesar de dar la sensación de hacer un partido discreto.
Barça - Real Madrid, en directo |Mejor el conjunto blanco
3º 8:00 (48-61) Trey Lyles, otra vez de tres, abrió el marcador en la segunda parte y provocó la desesperación de Joan Peñarroya, como también estuvo molesto Kevin Punter ante la presión de Alberto Abalde.
Barça - Real Madrid, en directo |Los de Scariolo se imponen en el Palau Blaugrana
2º 00:00 (48-58) Tuvo que parar el partido Sergio Scariolo tras la canasta del jugador estadounidense y en la reanudación Tavares metió una canasta con la que termina la primera parte. Algo mejor el Barça en este segundo cuarto.
Barça - Real Madrid, en directo |Imperial Trey Lyles
2º 2:00 (45-56) Volvió loco Campazzo a la defensa del Barça y Lyles, con siete puntos consecutivos, castigó a la zaga azulgrana como también hicieron Vesely, Shengelia y Cyburn con triples triples seguidos a la defensa del Real Madrid.
Barça - Real Madrid, en directo |Se imponen las defensas
2º 4:00 (34-47) Intercambio de triples entre Kevin Punter y Mario Hezonja desde la esquina. Satoransky aprovecha una ventaja en transición y Will Clyburn hace un mate espectacular que obliga a Scariolo a parar el partido tras el parcial de 7-3.
Barça - Real Madrid, en directo |Dominio del conjunto blanco
2º 6:00 (29-44) Una buena canasta de Maledon fue contrarrestada por medio de Satoransky con dos tiros libres, aunque el francés respondió con un espectacular triple. Vesely vuelve a castigar desde cuatro metros.
Barça - Real Madrid, en directo |Aumenta la superioridad del conjunto blanco
2º 8:00 (25-39) No ha podido empezar mejor el Real Madrid el segundo cuarto con el triple de Mario Hezonja tras el que metió Okeke a falta de 1.1 segundos para el final del primer cuarto. Además, los dos tiros libres transformados por Andrés Feliz pusieron un +16. Un canastón de Myles Cale imponiéndose a Okeke permite al Barça meter la primera canasta.
Barça - Real Madrid, en directo |Un conjunto blanco explosivo
1º 00:00 (23-34) Tras el triple de Laprovittola, el Barça solo ha sumado en este final del primer cuarto por medio de dos tiros libres que el propio jugador argentino metió. En el Real Madrid emergió la figura de Hezonja y de la segunda unidad por medio de Maledon y Okeke, que logró una canasta increíble desde 3/4 de campo a falta de 1.1 para el final.
Barça - Real Madrid, en directo |Intercambio de triples
1º 2:00 (18-24) Es espectacular el atrevimiento y el acierto que están teniendo los dos equipos en el tiro exterior. Campazzo está de dulce con tres triples, mientras que Clyburn no se queda atrás.
Barça - Real Madrid, en directo |Llega la reacción azulgrana
1º 4:00 (13-16) Tuvo que pedir tiempo muerto Joan Peñarroya y la reacción que esperaba de sus jugadores llegó por medio de Jan Vesely con dos canastas consecutivas. Anteriormente, Lyles y Satoransky se intercambiaron triples.
Barça - Real Madrid, en directo |Empujan los de Scariolo
1º 6:00 (4-11) Parcial de 0-8 para el Real Madrid, muy fuerte el conjunto blanco con las canastas desde la pintura de Lyles, Deck, Tavares y Abalde. Malas posesiones ahora para el Barça.
Barça - Real Madrid, en directo |Inicio muy igualado en el Palau
1º 8:00 (4-3) El Real Madrid se ha presentado en el Palau Blaugrana con el triple de Campazzo, aunque en la siguiente jugada Shengelia metió la primera canasta para su equipo. Jan Vesely puso por delante al Barça y el tapón de Tavares a Shengelia evita la nueva canasta del georgiano.
Barça - Real Madrid, en directo |Homenaje a Abrines
El jugador mallorquín ha sido una pieza fundamental durante una década, consolidándose como referente en la historia reciente del baloncesto culé.