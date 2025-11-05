El Athletic viaja a Inglaterra plagado de bajas, entre ellas sus estrellas Nico e Iñaki Williams y Oihan Sancet, pero con la intención de dar cara, mañana en St James' Park ante el Newcastle, y reaccionar en Liga de Campeones a su mal momento de juego y resultados en LaLiga.



El último de esos marcadores, el 3-2 de la última jornada liguera en el Real Arena ante la Real Sociedad en el más clásico de los derbis vascos, fue muy duro para el equipo bilbaíno ya que el tanto definitivo llegó en el descuento y después de que los de Ernesto Valverde fuesen capaces de anular las dos primeras ventajas que consiguió el conjunto donostiarra.



La derrota, sin ser catastrófica, fue la segunda seguida tras el 0-1 de la jornada anterior ante el Getafe en San Mamés, dejó al Athletic en tierra de nadie en la clasificación de LaLiga, undécimo, y ya algo alejado de unos puestos europeos que tiene a cuatro puntos y de los de Champions, que le quedan ya a ocho.