Las claves del Brujas - Barça:

  1. Brujas - Barça, Champions League en directo | Amarilla para Koundé

    47' (2-1) Cartulina amarilla para el francés tras cortar un ataque prometedor de unn futbolista del Brujas.

  2. Brujas - Barça, Champions League en directo | ¡Comienza la segunda parte!

    46' (2-1) ¡Se juega de nuevo en Brujas! No hay cambios en ninguno de los dos equipos. Tiene 45 minutos el Barça para lograr la remontada.

  3. Brujas - Barça, Champions League en directo | Llegamos al descanso

    45+2' (2-1) Se acaba la primera parte en Brujas. Ganan los belgas al Barça en un partido que está siendo trepidante y en el que los de Flick han merecido el empate en los últimos compases.

  4. Brujas - Barça, Champions League en directo | ¡Perdona Ferran!

    45' (2-1) ¡La ha tenido el Barça! Jugadón de Lamine Yamal que pone un balón al espacio magnífico para dejar solo a Ferran Torres, pero el valenciano no ha acertado en la definición. 

  5. Brujas - Barça, Champions League en directo | Alto Fermín

    42' (2-1) No engancha bien el centro el canterano del Barça y su disparo se marcha muy desviado. Son los mejores momentos del Barça en el partido.

  6. Brujas - Barça, Champions League en directo | ¡Para Jackers!

    38' (2-1) Nuevo intento del Barça. Disparo de Rashford desde el interior del área que solventa Jackers con una buena parada.

  7. Brujas - Barça, Champions League en directo | Amarilla a Onyedika

    32' (2-1) Primera cartulina amarilla del partido. La ve Onyedika tras una entrada por detrás sobre Lamine Yamal.

  8. Brujas - Barça, Champions League en directo | ¡Al larguero Koundé!

    27' (2-1) ¡Casi empata el Barça! Recorta Lamine, se la da a Koundé y el francés, tras un recorte, dispara con fuerza con la derecha estrellando el balón con el larguero.

  9. Brujas - Barça, Champions League en directo | Lo intenta Rashford

    25' (2-1) Prueba fortuna el inglés desde la frontal del área, pero su disparo sale mordido y acaba lejos de los palos de la portería defendida por Jackers.

  10. Brujas - Barça, Champions League en directo | ¡GOOOOOOL DE BORGES!

    17' (2-1) ¡GOOOOOOL DEL BRUJAS! ¡GOOOOOL DE BORGES! Mal córner sacado por Lamine, contragolpe de los belgas y Borges no perdona ante Szczesny. 

  11. Brujas - Barça, Champions League en directo | Aprietan los de Flick

    16' (1-1) Domina el Barça. El Brujas está siendo valiente, pero está dejando muchos huecos para que los de Flick generen peligro. 

  12. Brujas - Barça, Champions League en directo | ¡Al palo Fermín!

    11' (1-1) ¡Casi marca el Barça! Disparo con rosca con la zurda de Fermín López que pega en el palo. Inicio de partido frenético.

  13. Brujas - Barça, Champions League en directo | ¡GOOOOOOOOL DE FERRAN TORRES!

    8' (1-1) ¡GOOOOOOOL DEL BARÇA! ¡GOOOOOOL DE FERRAN! Balón al espacio de Lamine sobre Fermín, el canterano la pone al punto de penalti y Ferran remata de primeras a gol. Lo empata el Barça en la siguiente acción.

  14. Brujas - Barça, Champions League en directo | ¡GOOOOOOOOL DE TRESOLDI!

    7' (1-0) ¡GOOOOOOOOL DEL BRUJAS! Balón al espacio sobre Borges, que avanza unos metros y la pone a punto de penalti para que la mande al fondo de la red. Koundé rompe el fuera de juego y el tanto sube al marcador.

  15. Brujas - Barça, Champions League en directo | Lo intentan los belgas

    3' (0-0) Probó Tzolis tras recibir en banda y recortar hacia dentro ante Koundé. Su disparo salió raso y centrado. Fácil para el blocaje de Szczesny..

  16. Brujas - Barça, Champions League en directo | ¡Comienza el partido!

    1' (0-0) ¡Arranca el partido en Bélgica! El Barça, que juega de rosa, mueve el primer balón del choque.

  17. Brujas - Barça, Champions League en directo | Suena el himno de la Champions

    Ya están los 22 protagonistas del terreno de juego. Suena el himno de la Champions. Todo listo para que arranque el encuentro.

  18. Brujas - Barça, Champions League en directo | Invictos

    A lo largo de la historia, el Brujas y el Barça se han visto las caras en cuatro ocasiones con un balance de tres victorias azulgranas y un empate. La última, en Champions, llegó en la temporada 2002-2003 con victoria de los culés 0-1 a domicilio.

  19. Brujas - Barça, Champions League en directo | Calentamiento

    Los futbolistas ya se encuentran realizando ejercicios de calentamiento sobre el césped del estadio Jan Breydel. Queda algo más de un cuarto de hora para que arranque el partido.

  20. Brujas - Barça, Champions League en directo | Necesitados

    Por su parte, el Brujas está muy necesitado. Los belgas golearon al Mónaco en la primera jornada, pero han perdido sus dos siguientes partidos contra Atalanta y Bayern de Múnich. Esta noche tratarán de dar la sorpresa.