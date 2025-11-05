Las claves del Brujas - Barça:
- Lamine Yamal no es suficiente y el Barça tropieza ante el Brujas tras volver a mostrar mucha vulnerabilidad defensiva
Brujas - Barça, Champions League en directo | Gracias por acompañarnos
Aquí ponemos fin al minuto a minuto del partido entre el Brujas y el Barça que ha finalizado con empate en un duelo trepidante. Gracias por acompañarnos.
Brujas - Barça, Champions League en directo | La crónica
Aquí os dejamos la crónica del partido.
Brujas - Barça, Champions League en directo | ¡Final del partido!
90+8' (3-3) ¡Final del partido! ¡Empate del Barça en Brujas!
Brujas - Barça, Champions League en directo | ¡Gol anulado al Brujas!
90' (3-3) ¡Gol anulado al Brujas! Jugó con fuego Szczesny que casi la lía al intentar recortar ante Vermant. Ha ido Taylor al VAR para cambiar su decisión.
Brujas - Barça, Champions League en directo | Se para el ritmo
89' (3-3) Han habido muchas interrupciones en este momento del partido. Se ha perdido la continuidad y eso le está afectando al Barça.
Brujas - Barça, Champions League en directo | Cambios en el Barça
83' (3-3) Mueve el banquillo Flick. Se marcha Rashford y entra en su lugar Bardghji. Quema todas las naves el técnico azulgrana.
Brujas - Barça, Champions League en directo | ¡GOOOOOOOOL DEL BARÇA!
77' (3-3) ¡GOOOOOOOL DEL BARÇA! ¡GOOOOOL DE LAMINE YAMAL! Centro del extremo español que desvía un defensor del Brujas y el balón acaba en el fondo de la red. Empata el Barça.
Brujas - Barça, Champions League en directo | ¡Anulado un penalti al Brujas!
71' (3-2) ¡Se anula el penalti a favor del Brujas! Taylor había señalado pena máxima de Balde sobre Borges, pero anula su decisión tras acudir al monitor.
Brujas - Barça, Champions League en directo | ¡Paradón de Jackers!
69' (3-2) ¡Paradón de Jackers! Zapatazo de Lamine desde la frontal directo a la escuadra que se topa con una mano milagrosa del portero.
Brujas - Barça, Champions League en directo | ¡GOOOOOOOL DE BORGES!
64' (3-2) ¡GOOOOOOL DEL BRUJAS! ¡GOOOOOL DE BORGES! Pase al espacio de Vanaken y Borges vuelve a definir a la perfección en el mano a mano ante Szczesny. La picó perfecta el jugador del Brujas.
Brujas - Barça, Champions League en directo | ¡GOOOOOOOOOL DE LAMINE!
61' (2-2) ¡GOOOOOOOL DEL BARÇA! ¡GOOOOL DE LAMINE! Recibe, se va de dos, tira la pared con Fermín, se va de otro defensor y define con el exterior a gol.
Brujas - Barça, Champions League en directo | ¡Al larguero Eric!
59' (2-1) ¡Casi marca el Barça! Latigazo de Eric García desde su casa que se estrella en el larguero. Ha movido Flick el banquillo danto entrada a Lewandowski y Olmo en lugar de Casadó y Ferran.
Brujas - Barça, Champions League en directo | ¡La que ha tenido Lamine!
52' (2-1) ¡Perdona el Barça! Le cae un balón franco a Lamine, pero dispara muy centrado y desperdicia una oportunidad de oro para empatar.
Brujas - Barça, Champions League en directo | Lo intenta Fermín
50' (2-1) ¡Casi marca el Barça! Pase medido de Lamine al espacio y Fermín dispara de primeras topándose con una buena mano de Jckers.
Brujas - Barça, Champions League en directo | Amarilla para Koundé
47' (2-1) Cartulina amarilla para el francés tras cortar un ataque prometedor de unn futbolista del Brujas.
Brujas - Barça, Champions League en directo | ¡Comienza la segunda parte!
46' (2-1) ¡Se juega de nuevo en Brujas! No hay cambios en ninguno de los dos equipos. Tiene 45 minutos el Barça para lograr la remontada.
Brujas - Barça, Champions League en directo | Llegamos al descanso
45+2' (2-1) Se acaba la primera parte en Brujas. Ganan los belgas al Barça en un partido que está siendo trepidante y en el que los de Flick han merecido el empate en los últimos compases.
Brujas - Barça, Champions League en directo | ¡Perdona Ferran!
45' (2-1) ¡La ha tenido el Barça! Jugadón de Lamine Yamal que pone un balón al espacio magnífico para dejar solo a Ferran Torres, pero el valenciano no ha acertado en la definición.
Brujas - Barça, Champions League en directo | Alto Fermín
42' (2-1) No engancha bien el centro el canterano del Barça y su disparo se marcha muy desviado. Son los mejores momentos del Barça en el partido.
Brujas - Barça, Champions League en directo | ¡Para Jackers!
38' (2-1) Nuevo intento del Barça. Disparo de Rashford desde el interior del área que solventa Jackers con una buena parada.