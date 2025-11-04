El festival navideño Mavidad Bernabéu servirá de prueba y estreno del videomapping en la fachada del estadio

Render del Bernabéu con la proyección de la volea de Zidane en la fachada

El esperado espectáculo de videomapping del nuevo Santiago Bernabéu verá por fin la luz estas Navidades.

Así lo confirmó Josep Ribas, arquitecto responsable de la reforma del estadio, durante una entrevista en el programa Tot es mou de 3Cat.

Las proyecciones en la fachada del coliseo blanco se estrenarán durante el periodo navideño y podrán coincidir con el festival navideño 'Mavidad Bernabéu', previsto del 24 al 31 de diciembre de 2025.

"El mapping se probará en Navidad", afirmó Ribas, señalando este como uno de los últimos detalles pendientes tras la finalización oficial de las obras.

La activación de este sistema visual -que convierte la envolvente fachada de acero en una pantalla gigante de luz y color- supondrá el estreno funcional de uno de los elementos más icónicos y deseados del nuevo estadio.

Debut a lo grande

El debut del videomapping no será un simple test técnico. Coincidirá con la celebración del festival navideño Mavidad Bernabéu, una experiencia inmersiva que transformará el estadio en "una gigantesca bola de nieve iluminada".

Durante una semana, el recinto acogerá música en directo, talleres infantiles, espectáculos de luces y puestos gastronómicos para todos los públicos.

Cartel promocional de Mavidad Bernabéu

La fachada del Bernabéu, revestida por láminas de acero inoxidable, ha sido diseñada precisamente para albergar este tipo de proyecciones.

Según explicaron, este sistema permitirá proyectar desde goles históricos hasta escenas animadas o presentaciones de partidos.

"Planteamos una fachada que envolvía el edificio y podía transmitir partidos hacia fuera", señaló. La idea de fondo es clara: convertir al Bernabéu en un espacio activo los 365 días del año.

Zidane, escudos y nieve

Desde que se presentaron los primeros renders del nuevo estadio, uno de los elementos que más fascinó a los aficionados fue la proyección de la famosa volea de Zidane en la final de Glasgow sobre la fachada exterior.

Ese tipo de imágenes -históricas y cargadas de emoción madridista- formarían parte del contenido visual en la fachada (según las primeras pruebas vistas estos meses), que con el festival en marcha se combinarán con efectos envolventes de sonidos y luces sincronizadas.

Aunque ya se han realizado algunas pruebas en fases anteriores, esta será la primera vez que el videomapping se utilice de manera oficial y pública.

Se trata de una tecnología que permite al Real Madrid disponer de infinitas posibilidades creativas: desde presentar a los jugadores en cada jornada hasta personalizar el estadio con temáticas específicas para eventos deportivos, culturales o familiares.

Nueva Plaza Bernabéu junto al estadio Real Madrid

Festival para todos

Mavidad Bernabéu contará con diferentes espacios temáticos como la Plaza de los Sueños, la Galería de los Copos o el Parque de las Nieves Eternas.

El evento organizará tres pases diarios de unas cuatro horas de duración, salvo el 24 y el 31 de diciembre, que tendrán horario especial.

Las entradas estarán disponibles para el público general desde el 7 de noviembre a las 12:00 horas a través de las plataformas online indicadas por los organizadores.

Los socios del Real Madrid podrán acceder a una venta anticipada desde el 5 de noviembre, y los madridistas registrados, el 6.

El estadio como espacio vivo

Más allá del fútbol, el objetivo del club y del equipo arquitectónico ha sido claro: dotar al Bernabéu de una vida útil continua.

"El fútbol son 50 partidos al año y este estadio tiene que funcionar 365 días porque si no, no es rentable", sentenció Ribas.

En esta línea, el estreno del videomapping representa un paso decisivo en esa conversión hacia un estadio multifuncional y urbano.

Con espectáculos de luz, historia y emoción, el nuevo Bernabéu comienza su metamorfosis como faro navideño de la capital y escaparate tecnológico del siglo XXI.