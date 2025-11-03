AC/DC, en el Metropolitano y Metallica, en el Bernabéu: las leyendas de la música toman los estadios del Madrid y Atleti

AC/DC, en el Metropolitano y Metallica, en el Bernabéu

Los dos grandes estadios de Madrid ya no solo vibran con goles o celebraciones: también laten al ritmo de la música más potente.

En el Metropolitano y el Santiago Bernabéu, la música de AC/DC y Metallica se ha convertido en parte esencial del espectáculo, fusionando fútbol, luces y sonido en una experiencia sensorial que transforma los minutos previos a los partidos en auténticos conciertos.

Desde su inauguración, el Metropolitano ha hecho del espectáculo lumínico una seña de identidad.

Antes de cada encuentro, las luces se sincronizan con acordes de guitarras eléctricas y los clásicos de AC/DC resuenan en todo el recinto. "Thunderstruck" y "Back in Black" son los temas más habituales en este ritual previo, donde los focos acompañan la presentación del equipo rojiblanco y el público responde con una energía que anticipa el arranque del juego.

El estadio del Atlético ha llevado esa conexión con el rock a otro nivel. En julio de 2025, AC/DC actuó en el Metropolitano dentro de su gira Power Up, llenando el recinto durante dos noches consecutivas, los días 12 y 16 de julio.

Más de 50.000 personas disfrutaron de un repertorio plagado de clásicos como "Highway to Hell" o "Hells Bells". Fue un homenaje recíproco entre la banda australiana y un estadio que, en los partidos, ya se mueve a su compás.

Metallica conquista el Bernabéu

En el otro lado de la ciudad, el nuevo Santiago Bernabéu ha elevado su espectáculo previo a los partidos a una nueva dimensión.

Con su videomarcador 360 y su sistema lumínico de última generación, el estadio del Real Madrid combina tecnología y música para generar una atmósfera sobrecogedora.

Durante el Clásico ante el Barcelona, el coliseo blanco estrenó su nuevo ritual: el estadio baja las luces y suenan los potentes acordes de "Enter Sandman", de Metallica, mientras el speaker recita los nombres del once titular.

La grada responde al unísono, transformando la presentación del equipo en una ceremonia de adrenalina y emoción.

El ritual debutó oficialmente frente al Valencia, con miles de aficionados coreando los nombres de los jugadores al ritmo del mítico tema de 1991.

La elección no es casual. "Enter Sandman" es símbolo de intensidad y fuerza, valores con los que el Real Madrid se identifica.

Inspirado en el ambiente del Lane Stadium de Virginia Tech -donde esta canción se ha convertido en himno desde hace más de dos décadas-, el Bernabéu ha adaptado el concepto con una espectacular coreografía de luces, pantallas y sonido envolvente.

Tanto el Metropolitano como el Bernabéu demuestran que los estadios modernos son mucho más que templos del fútbol: son espacios de emoción total, donde la música y la tecnología se funden con la pasión deportiva.

AC/DC y Metallica, dos leyendas del rock, suenan ahora como los nuevos himnos de Madrid, poniendo banda sonora a la eterna rivalidad entre rojiblancos y merengues.