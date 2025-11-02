A la sexta fue la vencida. El Real Madrid de Sergio Scariolo se estrenó lejos de su pabellón esta temporada después de vencer al Casademont Zaragoza (83-95).

Un encuentro en el que el conjunto blanco llevó siempre la batuta y donde, a pesar de la insistencia de los aragoneses en entregar la cuchara, acabaron por solventar la papeleta sin demasiadas dificultades.

El Real Madrid logró su tercer triunfo consecutivo en Liga Endesa y poco a poco va recuperando su mejor versión. Tavares fue el más destacado. El pívot se fue por encima de los 15 puntos y, sumados a los doble dígitos de Deck, Lyles, Hezonja, Campazzo y Llull, hicieron inútiles los 30 de Yusta.