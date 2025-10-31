Este es el precio del inédito coche de Fórmula 1 que McLaren subastó antes de correr: el comprador deberá esperar hasta 2028

McLaren Racing ha llevado el coleccionismo automovilístico a un nuevo nivel. Y es que gracias a una colaboración con la casa RM Sotheby’s, el equipo británico de Fórmula 1 subastó en semanas anteriores su monoplaza de la temporada 2026, un coche que aún no ha debutado en pista. La operación, celebrada en Abu Dabi, alcanzó una cifra cercana a los 2,5 millones de dólares, aunque el precio final no se ha hecho público. El comprador, sin embargo, no podrá disfrutar del vehículo hasta 2028, un plazo inusual incluso para los estándares del lujo automotor.

Un coche vendido antes de correr

El modelo, identificado como McLaren MCL40A, será el monoplaza con el que la escudería compita en la temporada 2026 de Fórmula 1. La subasta marcó un precedente histórico: nunca antes un constructor había ofrecido un coche antes de que saliera a rodar.

Según el catálogo oficial de RM Sotheby’s, el comprador recibirá de inmediato un show car de exhibición, réplica sin componentes de competición, mientras espera la entrega del vehículo auténtico. McLaren mantendrá el coche bajo su custodia durante tres años debido a las estrictas regulaciones de la FIA y a los acuerdos de confidencialidad que protegen su ingeniería.

De acuerdo con la Federación Internacional del Automóvil (FIA), la temporada 2026 introducirá cambios profundos en la reglamentación técnica: nuevos motores híbridos, más ligeros y con combustibles sostenibles, además de modificaciones aerodinámicas que alterarán por completo el diseño de los monoplazas.

Por ello, ni siquiera el equipo sabe con certeza cómo será el aspecto final del coche. En otras palabras, el comprador ha adquirido un vehículo a ciegas, sin conocer aún su forma definitiva ni sus prestaciones, y que además no podrá recibir de inmediato.

Un nuevo modelo de exclusividad en la Fórmula 1

La decisión de vender el coche antes de su estreno responde a la estrategia de McLaren de reforzar su presencia en el mercado de lujo. En un contexto en el que los coleccionistas buscan piezas únicas, el equipo británico ha encontrado una forma de trasladar la emoción de la competición al terreno financiero.

Según medios especializados en motor como Reuters y Arab News, el lote incluía acceso a experiencias exclusivas en Grandes Premios y visitas privadas a las instalaciones de Woking. El valor del monoplaza podría variar en función del rendimiento del equipo en 2026, lo que convierte la compra en una mezcla entre inversión y apuesta emocional. Los expertos consideran que esta operación podría marcar un precedente dentro del automovilismo de élite: coleccionar no lo que fue, sino lo que está por venir.

McLaren y la nueva era de la Fórmula 1

La escudería de Woking llega a la temporada 2026 en plena transformación. Con el nuevo reglamento técnico, los motores aumentarán su componente eléctrico hasta un 50 %, y el uso de combustibles 100% sostenibles será obligatorio.

McLaren trabaja junto a Mercedes-AMG High Performance Powertrains en el desarrollo de una unidad de potencia más eficiente, diseñada para reducir peso y mejorar la recuperación de energía en frenada.

De acuerdo con las proyecciones de la FIA, estas modificaciones podrían igualar el rendimiento entre equipos, lo que hace que el futuro monoplaza de McLaren, aún sin haber sido fabricado, sea una incógnita en cuanto a su potencial competitivo.