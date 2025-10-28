El Real Madrid arranca esta tarde en el SAP Garden de Múnich otra semana en la que disputará 3 partidos en 5 días (Fenerbahce el jueves y Casademont Zaragoza el domingo). Hoy se enfrentará al Bayern con el objetivo de lograr la cuarta victoria en la Euroliga y estrenar su casillero lejos del Movistar Arena.

Los de Scariolo se están mostrando intratables en casa en lo que va de temporada, con 3 triunfos en Euroliga y otros 3 en la Liga Endesa. Será una nueva oportunidad de sumar fuera ante un Bayern de Múnich que en su cancha ha ganado dos de los cuatro partidos jugados y ocupa los últimos puestos en la clasificación.