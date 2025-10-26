De batir al conjunto catalán (19.00 horas), los de Sergio Scariolo superarán la marca que fijó el Barcelona el 10 de junio de 2010, cuando cayó ante el Baskonia, después de igualarla ante el San Pablo Burgos hace una semana.

El Real Madrid no pierde ante su afición desde que el Baxi Manresa lo hizo hace dos temporadas, aunque su plantilla no se confía ante el duelo de la cuarta jornada de la competición liguera.

“El Baxi Manresa va a ser un rival duro. Ellos siempre ponen muchas trampas en defensa y en ataque les gusta correr y el ritmo alto de partido. Vamos a tener que estar muy concentrados y empezar muy bien el partido para demostrarles que queremos seguir ganando en casa”, afirmó este sábado el capitán del equipo blanco, Sergio Llull, en declaraciones remitidas por el Real Madrid.