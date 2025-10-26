Las claves del Clásico, Real Madrid 2-1 Barcelona:
Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | Roja a Pedri
90+9' (2-1) ¡Roja a Pedri! Se va a la calle el futbolista del Barça por segunda amarilla.
Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | Último cambio azulgrana
97' (2-1) Queman las naves los azulgranas. Se retira Balde y entra en su lugar Gerard Martín.
Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | ¡La ha tenido Rodrygo!
95' (2-1) ¡Casi marca el Real Madrid! Contragolpe de los blancos, el balón le cae a Rodrygo, pero su disparo sale demasiado centrado y detiene sin problemas Szczesny.
Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | Araujo de delantero
90+4' (2-1) El Barça ataca a la desesperada en los últimos minutos. El Real Madrid está totalmente replegado con la misión de salvar el triunfo. Araujo se pone de delantero centro.
Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | ¡Nueve de añadido!
90' (2-1) Se jugarán nueve minutos más en el Bernabéu. Pitada del público de la afición madridista tras conocer el alargue.
Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | Últimos cambios en el Real Madrid
90' (2-1) Doble cambio en el Real Madrid. Se marchan Mbappé y Bellingham y entran en su lugar Ceballos y Gonzalo.
Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | ¡Fuera Mbappé!
88' (2-1) ¡Casi marca Mbappé! Tenía poco ángulo el francés que remató demasiado cruzado. Estaba libre de marca Brahim en una posición peligrosa, pero se la jugó el galo.
Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | Se duele Camavinga
86' (2-1) Está tendido en el suelo Camavinga. Se duele el francés y entran los médicos en el terreno de juego. Parece que va a poder continuar.
Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | Entra Bardghji
83' (2-1) Quema las naves el Barça. Se retira Cubarsí y entra en su lugar Bardghji. De Jong pasa al puesto de central. Cambio muy ofensivo del Barça.
Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | Se repliegan los blancos
79' (2-1) Nos acercamos al final del partido. El Real Madrid ha cedido todo el terreno y es el Barça quien está monopolizando el esférico. Parece que este va a ser el signo del encuentro en lo que queda de choque.
Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | Monumental enfado de Vinicius
71' (2-1) Sigue moviendo el banquillo Xabi Alonso. Se marchan Vinicius y Valverde para que entre en su lugar Carvajal y Rodrygo. Cabreo muy grande de Vinicius que se marcha directamente a los vestuarios.
Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | Gol anulado a Bellingham
68' (2-1) Gol anulado al Real Madrid. Había marcado Bellingham, pero no vale por un fuera de juego previo de Brahim, quien le dio el pase.
Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | ¡Fuera Vinicius!
66' (2-1) Lo intenta el Real Madrid. Recibe Vinicius, reta a su par, dispara desde el pico del área, pero se marcha lejos de la portería de Szczesny.
Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | Mueve el banquillo Alonso
65' (2-1) Primer cambio en el Real Madrid. Se retira del terreno de juego Arda Güler y entra en su lugar Brahim.
Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | Aprietan los azulgrana
El Barça está empezando a tener mucho balón. Está metiendo al Real Madrid en su área. Momentos de sufrimiento para los de Xabi Alonso.
Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | Amarilla a Huijsen
57' (2-1) Segunda amarilla del partido para el Real Madrid. La ve Huijsen tras una dura entrada sobre Fermín López.
Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | ¡Lo para Szczesny!
52' (2-1) ¡Lo ha parado Szczesny! Paradón del portero polaco. Disparó bien Mbappé, pero se topó con una mano prodigiosa del partido del Barça.
Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | ¡Penalti a favor del Real Madrid!
50' (2-1) ¡Penalti a favor del Real Madrid! Lo señala Soto Grado tras acudir al VAR. Le dio Bellingham, el balón tocó en la mano de Eric García y el colegiado acaba indicando pena máxima.
Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | Lo intenta Fermín
47' (2-1) Primer aviso del Barça. Disparo muy centrado desde la frontal de Fermín que detiene sin apuros Courtois.
Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | ¡Comienza la segunda parte!
46' (2-1) Rueda de nuevo el partido en el Bernabéu. No hay cambios en ninguno de los dos equipos. Es el Barça quien tiene la primera posesión de la segunda mitad.