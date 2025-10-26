Publicada
Actualizada

Las claves del Clásico, Real Madrid 2-1 Barcelona:

  1. Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | Roja a Pedri

    90+9' (2-1) ¡Roja a Pedri! Se va a la calle el futbolista del Barça por segunda amarilla. 

  2. Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | Último cambio azulgrana

    97' (2-1) Queman las naves los azulgranas. Se retira Balde y entra en su lugar Gerard Martín.

  3. Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | ¡La ha tenido Rodrygo!

    95' (2-1) ¡Casi marca el Real Madrid! Contragolpe de los blancos, el balón le cae a Rodrygo, pero su disparo sale demasiado centrado y detiene sin problemas Szczesny.

  4. Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | Araujo de delantero

    90+4' (2-1) El Barça ataca a la desesperada en los últimos minutos. El Real Madrid está totalmente replegado con la misión de salvar el triunfo. Araujo se pone de delantero centro.

  5. Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | ¡Nueve de añadido!

    90' (2-1) Se jugarán nueve minutos más en el Bernabéu. Pitada del público de la afición madridista tras conocer el alargue. 

  6. Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | Últimos cambios en el Real Madrid

    90' (2-1) Doble cambio en el Real Madrid. Se marchan Mbappé y Bellingham y entran en su lugar Ceballos y Gonzalo.

  7. Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | ¡Fuera Mbappé!

    88' (2-1) ¡Casi marca Mbappé! Tenía poco ángulo el francés que remató demasiado cruzado. Estaba libre de marca Brahim en una posición peligrosa, pero se la jugó el galo.

  8. Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | Se duele Camavinga

    86' (2-1) Está tendido en el suelo Camavinga. Se duele el francés y entran los médicos en el terreno de juego. Parece que va a poder continuar.

  9. Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | Entra Bardghji

    83' (2-1) Quema las naves el Barça. Se retira Cubarsí y entra en su lugar Bardghji. De Jong pasa al puesto de central. Cambio muy ofensivo del Barça.

  10. Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | Se repliegan los blancos

    79' (2-1) Nos acercamos al final del partido. El Real Madrid ha cedido todo el terreno y es el Barça quien está monopolizando el esférico. Parece que este va a ser el signo del encuentro en lo que queda de choque.

  11. Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | Monumental enfado de Vinicius

    71' (2-1) Sigue moviendo el banquillo Xabi Alonso. Se marchan Vinicius y Valverde para que entre en su lugar Carvajal y Rodrygo. Cabreo muy grande de Vinicius que se marcha directamente a los vestuarios.

    Vinicius se marcha al vestuario tras ser sustituido.

  12. Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | Gol anulado a Bellingham

    68' (2-1) Gol anulado al Real Madrid. Había marcado Bellingham, pero no vale por un fuera de juego previo de Brahim, quien le dio el pase.

    El fuera de juego de Brahim en el gol anulado a Bellingham.

  13. Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | ¡Fuera Vinicius!

    66' (2-1) Lo intenta el Real Madrid. Recibe Vinicius, reta a su par, dispara desde el pico del área, pero se marcha lejos de la portería de Szczesny.

  14. Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | Mueve el banquillo Alonso

    65' (2-1) Primer cambio en el Real Madrid. Se retira del terreno de juego Arda Güler y entra en su lugar Brahim.

  15. Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | Aprietan los azulgrana

    El Barça está empezando a tener mucho balón. Está metiendo al Real Madrid en su área. Momentos de sufrimiento para los de Xabi Alonso.

  16. Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | Amarilla a Huijsen

    57' (2-1) Segunda amarilla del partido para el Real Madrid. La ve Huijsen tras una dura entrada sobre Fermín López.

  17. Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | ¡Lo para Szczesny!

    52' (2-1) ¡Lo ha parado Szczesny! Paradón del portero polaco. Disparó bien Mbappé, pero se topó con una mano prodigiosa del partido del Barça.

  18. Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | ¡Penalti a favor del Real Madrid!

    50' (2-1) ¡Penalti a favor del Real Madrid! Lo señala Soto Grado tras acudir al VAR. Le dio Bellingham, el balón tocó en la mano de Eric García y el colegiado acaba indicando pena máxima. 

    La mano de Eric García.

  19. Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | Lo intenta Fermín

    47' (2-1) Primer aviso del Barça. Disparo muy centrado desde la frontal de Fermín que detiene sin apuros Courtois.

  20. Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo | ¡Comienza la segunda parte!

    46' (2-1) Rueda de nuevo el partido en el Bernabéu. No hay cambios en ninguno de los dos equipos. Es el Barça quien tiene la primera posesión de la segunda mitad. 