Las claves del Clásico, Real Madrid - Barcelona:
- El primer Clásico de Xabi Alonso: ser como Zidane para no cargar una cruz en los grandes partidos
- Los retos de Flick en el Clásico: a las puertas de igualar el mejor Barça de la historia y obligado a reinventarse sin perder su ADN
- Las 24 horas incendiarias de Lamine Yamal en la Kings League antes del Clásico: de "el Madrid roba" al apoyo de Piqué
Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo |¡¡Sale a calentar el conjunto blanco!!
Se han puesto los aficionados en pie cuando los jugadores del Real Madrid han pisado el césped del Santiago Bernabéu. Queda media hora para el comienzo del partido y ya hay gran expectación en las gradas.
Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo |Pitos al equipo azulgrana
Los jugadores del Barça ya han saltado a realizar los ejercicios de calentamiento y en cuanto han pisado el terreno de juego han recibido pitos por parte de los aficionados madridistas presentes en las gradas.
Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo |¡¡Salta a calentar Courtois!!
El portero del Real Madrid ha sido el primero en saltar al terreno de juego acompañado por Luís Llopis, el preparador, y Lunin. El belga ya realiza los ejercicios de calentamiento previos al inicio del partido.
Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo |El historial
Hoy se disputa el partido número 262 con ambos como protagonistas. Hasta el momento, el equipo blanco ha conseguido una victoria más que su eterno rival. De esta manera, las cifras se encuentran de la siguiente manera:
Victorias de Real Madrid: 105
Victorias de Barcelona: 104
Empates: 52
Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo |Xabi Alonso y el reflejo de Zidane
Los días así son los que marcan a los entrenadores. A los grandes y a los pequeños. Y Xabi Alonso, ahora mismo, está en el punto ideal para consolidarse entre los mejores de su profesión. El Clásico de este domingo, el primero desde que es entrenador del Real Madrid, es una perfecta vara de medir.
La oportunidad de dirigir al club con más Copas de Europa le ha llegado con 43 años —en un mes casi exacto, el 25 de noviembre, hará los 44—, que es la edad que tenía también Zinedine Zidane al llegar por primera vez al cargo. La historia del francés ya se sabe cuál fue.
Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo |Flick recompone el equipo ante las bajas
¡¡Ya hay once del Barça!! Hansi Flick sale con: Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Rashford; y Ferran Torres.
Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo |¡¡Hay once de Xabi Alonso!!
Xabi Alonso sale con todo y no guarda nada con un once que le ofrece plena garantías: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, Güler; Mbappé y Vinicius.
Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo |Espectacular recibimiento al autobús
El Clásico siempre es especial. Este domingo se pudo comprobar desde las horas previas al encuentro entre el Real Madrid y el Barcelona. Centenares de aficionados recibieron a lo grande al autobús madridista en los aledaños del estadio.
Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo |Soto Grado, el árbitro del partido
El Clásico entre Real Madrid y Barcelona, que se disputa este domingo 26 de octubre, tendrá como árbitro a César Soto Grado. Una designación que generó inquietud, especialmente en el bando madridista por las polémicas protagonizaadas por el colegiado riojano.
El episodio más reciente y grave ocurrió el pasado enero de 2025 en el Valencia 1-1 Real Madrid, cuando expulsó a Vinicius Jr. tras aviso del VAR por una supuesta agresión.
La jugada generó una respuesta contundente de Realmadrid TV, el canal oficial del club, que sentenció: "Lo que ha sucedido es adulteración de la competición". En ese mismo partido, Soto Grado ignoró un penalti claro sobre el delantero brasileño y anuló un gol legal a Kylian Mbappé.
Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo |Gritos de "Lamine balón de playa"
En la noche del sábado, cuando la expedición del Barça llegó al hotel de concentración había aficionados esperando detrás del cordón policial y en cuanto se bajó del autobús Lamine Yamal, el jugador fue recibido con gritos de "balón de playa".
El extremo del Barça, segundo en la clasificación del Balón de Oro, recibió el mismo cántico que recibe de manera frecuente Vinicius cuando el Real Madrid juega fuera del Santiago Bernabéu.
🚨 𝘌𝘟𝘊𝘓 𝘧𝘰𝘰𝘵𝘢𝘨𝘦 𝘉𝘢𝘳𝘤𝘢𝘛𝘪𝘮𝘦𝘴: Lamine Yamal receiving a hostile welcome by Real Madrid fans at the team hotel ahead of El Clásico. #fcblive 👀 pic.twitter.com/3ul886CBGz— BarçaTimes (@BarcaTimes) October 25, 2025
Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo |Cansados de Lamine
No ha empezado aún el partido y Lamine Yamal ya está empezando a hacer de las suyas. El extremo del Barça se está cargando de provocar la tensión en la previa del partido con declaraciones que está sacando de quicio a ua afición del Real Madrid que ven en él una falta de humildad impropia para su edad.
En los últimos días, Lamine Yamal ha acaparado la atención por sus declaraciones en el programa de la Kings League. El jugador del Barça afirmó que en el Madrid "roban, se quejan…", unas palabras que encendieron la previa del Clásico.
Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo |El Bernabéu se vestirá de gala
El Real Madrid se vestirá de gala para recibir al Barça en el primer Clásico de la temporada. Un partido que acapara todo el foco mediático con el duelo entre dos de los mejores clubes del mundo. Con el liderato de La Liga en juego, el club blanco se ha encargado de 'meter el primer gol del encuentro'.
En el momento de la salida de los 22 futbolistas al terreno de juego, los más de 80.000 aficionados levantarán unas cartulinas al aire para dibujar un precioso tifo en el que se podrá leer la palabra "Grandeza" y el escudo del Real Madrid estará presente en el Fondo Sur, donde se sitúa la grada de animación.
🚨⚪️ TIFO for tomorrow’s Clasico:— Madrid Zone (@theMadridZone) October 25, 2025
“GREATNESS.” @REAL_TOTAL pic.twitter.com/Cc3DVU8wC6
Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo |La bestia negra de Courtois
El Barcelona es el rival ante el que peor porcentaje muestra Thibaut Courtois. Perdió 14 partidos de 28 disputados y solamente derrotó al club azulgrana en 7 ocasiones, una con el Atlético de Madrid y seis con el Real Madrid.
El portero belga ha encajado la friolera de 12 tantos en los tres últimos clásicos que ha disputado. Desde que llegó al Real Madrid en 2018, logró dejar su portería a cero en 3 de 16 clásicos.
Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo |El estreno de Xabi Alonso
Xabi Alonso estrenará su cuenta como técnico del Real Madrid en un clásico. Como jugador, el Barcelona fue al equipo al que más se enfrentó: 30 partidos con un balance de 8 triunfos, 7 empates y 15 derrotas. En las filas del conjunto madridista lo hizo en 20 ocasiones (5 victorias, 6 empates y 9 derrotas). La última vez le dejó el buen sabor de boca de ganar la final de Copa del Rey en Mestalla.
Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo |El pleno de Flick
Con su pleno de triunfos en los cuatro clásicos dirigidos, Hansi Flick, que tendrá que dirigir desde la grada del Santiago Bernabéu a su equipo tras ser expulsado frente al Girona, convirtió al Real Madrid en su víctima favorita. Solamente tiene la misma eficacia ante el Wolfsburgo, club al que derrotó también en sus cuatro enfrentamientos.
Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo |La fortaleza del Bernabéu
El Santiago Bernabéu se ha convertido en un estadio inexpugnable para los rivales desde la llegada de Xabi Alonso. Seis partidos, seis triunfos. Un balance de 11 goles a favor (1.8 por encuentro) y 3 en contra (0.5 por choque). La última derrota del Real Madrid en su estadio se produjo el pasado 16 de abril, ante el Arsenal en la eliminación de la Liga de Campeones.
Con Xabi Alonso a los mandos ha derrotado a Osasuna (1-0), Mallorca (2-1), Olympique de Marsella (2-1), Espanyol (2-0), Villarreal (3-1) y Juventus (1-0). En la mitad de los partidos, en tres, Thibaut Courtois logró dejar su portería a cero.
Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo |La amenaza de Mbappé
Protagonista del mejor arranque goleador de su carrera, con 15 goles en 12 partidos, mejorando con el Real Madrid la conseguida en el PSG en la temporada 2018-19 (13 tantos), el Barcelona es una de las víctimas preferidas de Mbappé. Le ha marcado 11 tantos en 8 enfrentamientos, una media de 1.3 goles por cita. Solamente le ha hecho más goles al Montpellier (13) y el Metz (12).
Sin embargo, Kylian solamente derrotó en dos ocasiones al Barcelona y con el Real Madrid perdió los cuatro clásicos que disputó. Se quedó sin marcar en el primero y pese a poner su firma a 5 goles en los tres siguientes, ni un triplete en Montjuic sirvió para que su equipo sumase puntos.
Real Madrid - Barcelona, El Clásico en directo |¡¡Muy buenos días!!
¡¡Ha llegado el día!! Hoy, 26 de octubre, se va a jugar el primer Clásico de la temporada en un partido que va a acaparar todo el foco mediático. El liderato de La Liga está en juego y pasa por el Santiago Bernabéu.