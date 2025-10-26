Los días así son los que marcan a los entrenadores. A los grandes y a los pequeños. Y Xabi Alonso, ahora mismo, está en el punto ideal para consolidarse entre los mejores de su profesión. El Clásico de este domingo, el primero desde que es entrenador del Real Madrid, es una perfecta vara de medir.

La oportunidad de dirigir al club con más Copas de Europa le ha llegado con 43 años —en un mes casi exacto, el 25 de noviembre, hará los 44—, que es la edad que tenía también Zinedine Zidane al llegar por primera vez al cargo. La historia del francés ya se sabe cuál fue.