Tiago, médico de El Espanyol, sobre la presión en los tiempos de recuperación: "Los jugadores buscan volver lo antes posible...y los directivos más"

Tiago, médico de El Espanyol, sobre la presión en los tiempos de recuperación Freepik

Tiago, doctor y especialista en rehabilitación del RCD Espanyol, ofreció una mirada sincera sobre la presión que enfrentan los equipos médicos en el fútbol profesional. En una entrevista con el canal Talent Match, reconoció que la prisa por recuperar a los jugadores es constante tanto por parte de los deportistas como de los dirigentes del club.

Médico de El Espanyol revela la diferencia entre un paciente y un futbolista profesional

El médico explicó que trabajar en un club de primera división requiere un enfoque completamente distinto al de la medicina convencional. “Hay que hacer un cambio de chip con respecto a los pacientes que no son deportistas”, señaló. Y aseguró que la exigencia de la alta competición modifica los tiempos y prioridades en cada recuperación.

“El deportista siempre busca estar lo mejor posible, lo antes posible... y los directivos más”, añadió.

La realidad de los tiempos de recuperación

Tiago reconoció que, en muchos casos, los tiempos que se manejan en los manuales médicos o estudios científicos no siempre se cumplen en el fútbol profesional. La demanda por volver al campo cuanto antes puede llevar a tomar decisiones rápidas, siempre bajo control médico, pero con la presión del calendario y los resultados.

“Los tiempos que se manejan en los libros o en los estudios, a veces no los respetamos”, admitió, dejando claro que el ritmo de la competición impone sus propias reglas.