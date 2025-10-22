Las claves del Real Madrid - Juventus:
- Se abre el 'caso Endrick' en mitad de la visita de la Juventus: sin minutos, se calienta una cesión con interés 'bianconero'
- Real Madrid - Juventus, Champions League: horario y dónde ver el partido de fútbol
- El emotivo tifo con Lucas Vázquez como protagonista que desplegará el Bernabéu en el Real Madrid - Juventus
Real Madrid - Juventus, en directo | Poca movilidad
22' (0-0) El Real Madrid tiene el control del balón, pero sus futbolistas están algo estáticos. No consiguen generar peligro y la Juventus no sufre.
Real Madrid - Juventus, en directo | ¡La tiene Tchouaméni!
16' (0-0) Primer acercamiento del Real Madrid. Córner botado por Güler y cabezazo de Tchouaméni que sale muy centrado directo a las manos del portero.
Real Madrid - Juventus, en directo | Vuelve a salvar Courtois
13' (0-0) ¡Otra vez Courtois! Nuevo disparo desde la frontal, esta vez de Gatti, que obliga al portero belga a realizar una gran parada.
Real Madrid - Juventus, en directo | ¡Para Courtois!
11' (0-0) ¡La ha tenido la Juventus! Disparo de McKennie desde la frontal que obliga a Courtois a estirarse.
Real Madrid - Juventus, en directo | ¡Salva Asencio!
7' (0-0) Ocasión muy clara de la Juventus. Le pillan la espalda a la defensa del Real Madrid y Asencio realiza un corte providencial para salvar el primero.
Real Madrid - Juventus, en directo | Dominio blanco
3' (0-0) El Real Madrid manda en los primeros compases. El plan de juego de la Juventus es claro, un repliegue atrás cerrando todos los espacios por dentro.
Real Madrid - Juventus, en directo | ¡Comienza el partido!
1' (0-0) ¡Arranca el encuentro en el Bernabéu! Mueve la Juventus el primer balón del choque.
Real Madrid - Juventus, en directo | ¡Suena el himno de la Champions!
Saltan los 22 protagonistas al terreno de juego. Suena el himno de la Champions en el Bernabéu. Ambientazo en el feudo blanco.
Real Madrid - Juventus, en directo | El árbitro del encuentro
Slavko Vinčić arbitrará el partido entre el Real Madrid y la Juventus. El esloveno fue quien dirigió la final de la Champions de 2024 contra el Dortmund.
Real Madrid - Juventus, en directo | La situación de Endrick
Veremos si Endrick dispone esta noche de sus primeros minutos de la temporada. El brasileño atraviesa una situación complicada y en los últimos días se ha hablado de su cesión en invierno.
Real Madrid - Juventus, en directo | Las palabras de Asencio
Asencio, en Movistar: "Partido muy complicado, un rival muy duro, nos enfrentamos en el Mundial de Clubes pero era otras circunstancias. No nos van a poner las cosas fáciles pero estamos en casa y vamos a darlo todo".
"Ellos vienen aquí con la idea de darle la vuelta a la situación que están viviendo y tenemos que hacer las cosas lo mejor posible. Xabi nos pide que trabajemos todos unidos, que no vaya cada uno a lo suyo, que no seamos egoístas, es lo que estamos haciendo, ser un equipo".
Real Madrid - Juventus, en directo | Calienta Courtois
Thibaut Courtois ya está realizando ejercicios de calentamiento en el césped del Bernabéu. Queda media hora para que comience el partido.
Thibaut Courtois ya está realizando ejercicios de calentamiento en el césped del Bernabéu. Queda media hora para que comience el partido.
Real Madrid - Juventus, en directo | En mala dinámica
La Juventus visita el Bernabéu con el objetivo de volver a ganar seis partidos después. Los de Igor Tudor vienen de perder contra el Como y hasta ese momento encadenaban cuatro empates seguidos.
Esta noche tratarán de mejorar sus prestaciones y dar una sorpresa para lograr también su primera victoria en Champions. Se estrenaron con un 4-4 frente al Dortmund y después igualaron a uno frente al Villarreal.
-
Real Madrid - Juventus, en directo | Oportunidad para Brahim
La gran novedad en el once del Real Madrid es la presencia de Brahim. El hispano-marroquí sale por delante de Mastantuono y disfrutará de su tercera titularidad de la temporada, la primera en la Champions.
-
Real Madrid - Juventus, en directo | En busca del pleno
El Real Madrid no quiere cometer los mismos errores del año pasado que le dejaron fuera del top 8 y le obligaron a disputar una eliminatoria extra. Los de Xabi Alonso han ganado de momento sus dos primeros compromiso y un triunfo esta noche les haría dar un gran paso hacia su objetivo.
Real Madrid - Juventus, en directo | El equipo italiano
Este es el once de la Juve para intentar asaltar el Bernabéu: Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly, Kalulu; Koopmeiners, Thuram, Cambiaso, McKennie, Yildiz y Vlahovic.
-
Real Madrid - Juventus, en directo | El once de Xabi Alonso
Esta es la alineación titular del Real Madrid para medirse a los italianos: Courtois; Valverde, Asencio, Militao, Carreras; Tchouaméni, Bellingham, Güler; Brahim, Mbappé y Vinicius.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 22, 2025
🆚 @juventusfc pic.twitter.com/q2blGuqxVU
Real Madrid - Juventus, en directo | ¡Hola a todos!
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión minuto a minuto del encuentro entre el Real Madrid y la Juventus correspondiente a la tercera jornada de la Champions. Un duelo que se disputa en el Bernabéu a partir de las 21:00 horas.