Asencio, en Movistar: "Partido muy complicado, un rival muy duro, nos enfrentamos en el Mundial de Clubes pero era otras circunstancias. No nos van a poner las cosas fáciles pero estamos en casa y vamos a darlo todo".

"Ellos vienen aquí con la idea de darle la vuelta a la situación que están viviendo y tenemos que hacer las cosas lo mejor posible. Xabi nos pide que trabajemos todos unidos, que no vaya cada uno a lo suyo, que no seamos egoístas, es lo que estamos haciendo, ser un equipo".