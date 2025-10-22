Las claves del Real Madrid - Juventus:
- El Real Madrid asalta la fortaleza de Di Gregorio y suma ante la Juventus una victoria de gran valor en Champions
Real Madrid - Juventus, en directo | Gracias por acompañarnos
Aquí finalizamos el directo entre el Real Madrid y la Juventus. El domingo llega el turno de El Clásico ¡Nos vemos en la próxima!
Real Madrid - Juventus, en directo | Pleno de triunfos
Con esta victoria, el Real Madrid suma 9/9 puntos en esta Champions League. El inicio es perfecto y el próximo rival será un hueso muy duro de roer: el Liverpool en Anfield.
Real Madrid - Juventus, en directo | Las palabras de Courtois
Sensaciones: "Muy contento. Partido muy duro, trabajado. Ocasiones en ambos lados. Victoria importante contra otro grande. Nueve de nueve. Luego ya iremos a Anfield".
Cuesta encontrar espacios: "Es la Juventus, no es un equipo pequeño. No es fácil. A veces hay que darle más ritmo, como dijo el míster en el descanso, con los extremos más abiertos".
Paradón del mano a mano: "Vlahovic es un gran delantero, pero estuve ahí para adivinar. Contento por la parada".
Bellingham: "Siempre está pendiente en las segundas acciones. Ha hecho un gran partido, como todo el equipo:
Clásico: "Llegamos bien ambos equipos. Este año es importante ganar después de las derrotas del pasado. Hay que prepararlo bien".
Real Madrid - Juventus, en directo | La crónica del partido
Real Madrid - Juventus, en directo | ¡Final del partido!
90+5' (1-0) ¡Final del partido! Victoria del Real Madrid frente a la Juventus gracias al gol en la segunda parte de Bellingham.
Real Madrid - Juventus, en directo | Para Courtois
90+4' (1-0) Lo intenta Kostic desde la frontal y obliga a Courtois a sacar una buena mano.
Real Madrid - Juventus, en directo | Cinco de añadido
90' (1-0) Se jugarán cinco minutos en el Bernbaéu. Eso es lo que le queda aguantar al Real Madrid para llevarse el triunfo.
Real Madrid - Juventus, en directo | Entra Gonzalo
88' (1-0) Finalmente se produce el cambio. Se marcha Asencio y entra en su lugar Gonzalo. Tchouaméni pasa a ser central.
Real Madrid - Juventus, en directo | Providencial Asencio
86' (1-0) Sensacional Asencio al tapar un disparo que era gol o gol. Se ha hecho daño el central en la acción. Está siendo tratado en estos momentos.
Real Madrid - Juventus, en directo | Doble cambio
84' (1-0) Mueve el banquillo Xabi Alonso. Se retiran del terreno de juego Vinicius y Brahim para que entren en su lugar Mastantuono y Fran García.
Real Madrid - Juventus, en directo | Intentan apretar los italianos
80' (1-0) Busca la Juventus el gol del empate. Ha refrescado Tudor la delantera, pero de momento el Real Madrid sigue dominando.
Real Madrid - Juventus, en directo |Entra Camavinga
74' (1-0) Primer cambio en el Real Madrid. Se retira del terreno de juego Arda Güler y entra en su lugar Camavinga. En la Juve entran Locatelli, David y Openda en lugar de Yildiz, Vlahovic y Kooepmeiners.
Real Madrid - Juventus, en directo |¡Doble paradón de Di Gregorio!
71' (1-0) ¡Se salva la Juve! Providencial Di Gregorio. Primero detiene un duro disparo de Mbappé y vuelve a hacerse gigante con el rechace de Brahim. El italiano está manteniendo en el partido a los suyos.
Real Madrid - Juventus, en directo | ¡Para Di Gregorio!
65' (1-0) Casi marca el Real Madrid. Disparo de Mbappé que atrapa Di Gregorio sin demasiados problemas.
Real Madrid - Juventus, en directo | Amarilla para Brahim
62' (1-0) Primera cartulina amarilla del partido. La ve Brahim tras una entrada sobre Thuram. La acepta el futbolista del Real Madrid. Mueve el banquillod Tudor. Entra Concenciao y se retira el propio Thuram.
Real Madrid - Juventus, en directo | ¡GOOOOOOOOOL DE BELLINGHAM!
58' (1-0) ¡GOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOOOOOOOOL DE BELLINGHAM! Gran jugada del brasileño que remata cruzado al palo y el inglés caza el rechace para empujar el balón a la red.
Real Madrid - Juventus, en directo | Detiene Courtois
57' (0-0) Disparo de Cambiasso remata desde el pico del área y Courtois atrapa sin demasiados problemas.
Real Madrid - Juventus, en directo | ¡Paradón de Courtois!
¡Paradón de Courtois! Balón al espacio hacia Vlahovic que inicia una carrera desde medio campo junto a Militao. Aguanta bien el brasileño, dispara cruzado el serbio y Courtois saca un pie magistral para salvar el primer gol del partido.
Real Madrid - Juventus, en directo | Providencial Militao
47' (0-0) ¡Salva Militao! Error de Carreras, el balón le queda a Kalulu, pero su disparo es cortado por Militao de forma milagrosa.
Real Madrid - Juventus, en directo | ¡Arranca la segunda parte!
46' (0-0) ¡Se juega de nuevo en el Bernabéu! Mueve el Real Madrid el balón. No hay cambios en ninguno de los dos equipos.