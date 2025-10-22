Sensaciones: "Muy contento. Partido muy duro, trabajado. Ocasiones en ambos lados. Victoria importante contra otro grande. Nueve de nueve. Luego ya iremos a Anfield".

Cuesta encontrar espacios: "Es la Juventus, no es un equipo pequeño. No es fácil. A veces hay que darle más ritmo, como dijo el míster en el descanso, con los extremos más abiertos".

Paradón del mano a mano: "Vlahovic es un gran delantero, pero estuve ahí para adivinar. Contento por la parada".

Bellingham: "Siempre está pendiente en las segundas acciones. Ha hecho un gran partido, como todo el equipo:

Clásico: "Llegamos bien ambos equipos. Este año es importante ganar después de las derrotas del pasado. Hay que prepararlo bien".