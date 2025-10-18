Las claves del Barcelona 2-1 Girona:
- Araujo desata la locura con un gol en el 93' y el Barça se impone en el derbi ante el Girona antes de jugar contra el Real Madrid
-
-
Barça - Girona, La Liga en directo |La crónica del partido
Ronald Araujo se vistió de héroe en Montjuïc para dar la victoria al Barça ante el Girona en un partido muy gris del equipo de Hansi Flick, quien terminó expulsado. El derbi no se decidió hasta el minuto 93 cuando el charrúa marcó el gol que le da a su equipo los tres puntos antes de enfrentarse ante el Real Madrid.
-
Barça - Girona, La Liga en directo |¡¡Finaaaal del partido!!
90'+5' (2-1) ¡¡No hay tiempo para más!! Se ha desatado la locura en Montjuïc con el gol de Araujo en el 93. El Barça se ha impuesto a un gran Girona y mete presión al Real Madrid antes del Clásico.
-
Barça - Girona, La Liga en directo |¡¡¡Gooool de Araujo!!!
90'+3' (2-1) ¡¡Se adelanta el Barça en el partido cuando parecía que terminaría en empate!! Vaya pase le metió Frenkie de Jong y el defensa uruguayo, que se convirtió en delantero, definió a la perfección con un desmarque en el primer palo para marcar el gol que dará la victoria a los de Flick.
-
Barça - Girona, La Liga en directo |¡¡Expulsado Hansi Flick!!
90'+1' (1-1) No estará Hansi Flick en el Santiago Bernabéu después de haber visto dos tarjetas amarillas de forma consecutiva y terminar así expulsado.
-
Barça - Girona, La Liga en directo |Cuatro minutos de añadido
90' (1-1) Ya se han cumplido los 90 minutos reglamentarios, aunque el cuarto árbitro ha añadido cuatro minutos más de prolongación.
-
Barça - Girona, La Liga en directo |Balones a Araujo
88' (1-1) Centro lejano de Rashford en busca del uruguayo, que está haciendo de '9', pero no pudo conectar con su remate.
-
Barça - Girona, La Liga en directo |Se le acaba el tiempo a los azulgranas
81' (1-1) Entramos en la recta final del partido y el marcador no se mueve en Montjuïc. El Barça está atacando con todo, pero el Girona se está defendiendo a la perfección.
-
Barça - Girona, La Liga en directo |Flick mueve el banquillo
75' (1-1) Sigue agotando sus opciones Hansi Flick dando entrada a Gerard Martín en sustitución de Balde.
-
Barça - Girona, La Liga en directo |Piden penalti los azulgranas
71' (1-1) Manotazo involuntario de Vitor Reis sobre Rashford cuando el inglés luchaba por cazar el balón y plantarse frente a Gazzaniga, aunque no lo ha visto punible Gil Manzano.
-
Barça - Girona, La Liga en directo |¡¡Míchel mueve el banquillo!!
68' (1-1) Doble cambio en el Girona. Se marchan Vanat y Joel Roca, entran Stuani y Asprilla.
-
Barça - Girona, La Liga en directo |¡¡Paradón de Gazzaniga!!
66' (1-1) ¡¡Qué mano ha sacado Paulo Gazzaniga para evitar el gol de Rashford!! Derechado del inglés en el interior del área, aunque reaccionó con rapidez el argentino y sacó una mano providencial para evitar el gol.
-
Barça - Girona, La Liga en directo |¡¡Qué ocasión ha fallado Rashford!!
65' (1-1) Vaya centro con el exterior se sacó Roony y Rashford, con el talón, desperdicia una ocasión de gol clarísima.
-
Barça - Girona, La Liga en directo |Doble cambio en el conjunto azulgrana
63' (1-1) Ha movido Hansi Flick el banquillo con un doble cambio: se han marchado Lamine y Pedri, en sus lugares han entrado Roony y Christensen.
-
Barça - Girona, La Liga en directo |¡¡Gol anulado a Pau Cubarsí!!
61' (1-1) Saque de esquina a favor del Barça, Eric García se impone a Hugo Rincón haciéndole falta y el balón muerto en el interior del área lo cazó Cubarsí. No obstante, el gol lo ha invalidado Gil Manzano por falta del central azulgrana.
-
Barça - Girona, La Liga en directo |Poca efectividad de los azulgranas
59' (1-1) El Barça está llegando con cierta facilidad al área del Girona y aunque no se están quedando sin ideas ante la poblada defensa del rival, los azulgranas no están acertados de cara a puerta. Ahora ha sido De Jong quien perdonó.
-
Barça - Girona, La Liga en directo |¡¡Otra ocasión para Fermín!!
53' (1-1) Ha puesto Fermín López en aprietos a Gazzaniga con un disparo desde fuera del área que botó justo delante del portero argentino. El Barça buca el segundo con insistencia.
-
Barça - Girona, La Liga en directo |¡¡Fermín roza el segundo!!
51' (1-1) ¡¡Al palo Fermín López!! Una más del andaluz, recién entrado, que probó el disparo buscando el palo corto, pero se topó con el poste.
-
Barça - Girona, La Liga en directo |¡¡Providencial Koundé!!
49' (1-1) Armó el disparo Bryan Gil, pero se fue el suelo el lateral del Barça para impedir que el balón fuera a portería.
-
Barça - Girona, La Liga en directo |Avisa Fermín López
47' (1-1) Disparo lejano del andaluz, que no se lo pensó dos veces, pero lo pudo blocar Gazzaniga.