Ronald Araujo se vistió de héroe en Montjuïc para dar la victoria al Barça ante el Girona en un partido muy gris del equipo de Hansi Flick, quien terminó expulsado. El derbi no se decidió hasta el minuto 93 cuando el charrúa marcó el gol que le da a su equipo los tres puntos antes de enfrentarse ante el Real Madrid.

Araujo celebra con la afición el gol de la victoria ante el Girona. Reuters