La fortuna de Kylian Mbappé: cuánto se diferencia su patrimonio con el de Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal

Hay futbolistas que marcaron una época y otros que están destinados a hacerlo. Cristiano Ronaldo representa la leyenda viva del fútbol mundial, mientras que Kylian Mbappé y Lamine Yamal simbolizan el presente y el futuro de este deporte. Las trayectorias de los tres no solo destacan por su talento, sino también por las impresionantes fortunas que han acumulado gracias a su desempeño dentro y fuera del campo.

Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo: dos estrellas separadas por una millonaria diferencia

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo continúa desafiando los límites del fútbol profesional. Según Bloomberg, el astro portugués se convirtió recientemente en el primer futbolista de la historia en alcanzar el estatus de billonario, con una fortuna que asciende a 1.400 millones de dólares. Una cifra que refleja su dominio en el campo y su éxito como marca global, impulsado por contratos, negocios personales y una carrera que parece no tener fin.

Por otro lado, Celebrity Net Worth estima que Kylian Mbappé, actualmente jugador del Real Madrid, cuenta con un patrimonio de 250 millones de dólares. A sus 24 años, el francés ha logrado una riqueza impresionante, impulsada por su salario anual —unos 53 millones de dólares— y acuerdos publicitarios que le suman cerca de 10 millones adicionales.

La comparación entre ambos revela una clara diferencia generacional: mientras Cristiano Ronaldo disfruta de la consolidación de una carrera legendaria, Mbappé aún está construyendo un legado que podría convertirlo en uno de los futbolistas más ricos del futuro. Según Transfermarkt, el valor de mercado del francés es de 180 millones de euros, muy por encima de los 12 millones que conserva el veterano portugués, una brecha atribuida principalmente a la edad y a la proyección profesional.

Lamine Yamal: la joya del Barcelona que empieza a construir su fortuna

En el otro extremo de la balanza aparece Lamine Yamal, la gran promesa del FC Barcelona. A sus 17 años, el joven delantero ya acumula un patrimonio estimado en 8 millones de dólares, según Celebrity Net Worth. Su crecimiento económico se debe a su contrato con el club catalán y a sus acuerdos con marcas como Adidas, que ven en él una figura emergente del fútbol mundial.

El Barcelona ha apostado fuerte por su futuro: Yamal renovó su vínculo hasta 2026 y cuenta con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, una cifra que refleja el valor estratégico del jugador dentro del equipo. Actualmente percibe un salario anual de 1,7 millones de dólares, aunque las proyecciones indican que podría aumentar a entre 7 y 8 millones de euros por temporada en los próximos años.

En contraste con Mbappé y Cristiano Ronaldo, el camino de Yamal apenas comienza. Sin embargo, su crecimiento en el campo y en el mercado publicitario sugiere que su patrimonio podría multiplicarse exponencialmente en la próxima década. Si mantiene su progresión, no sería extraño que pronto se sume a la lista de los deportistas más ricos del mundo.