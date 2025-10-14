España no puede cerrar hoy matemáticamente su clasificación. No le dan las cuentas, pero hoy sí que puede hacerse un hueco en la historia. Porque, salvo una sorpresa mayúscula -una victoria de Bulgaria en suelo español, que sería noticia mundial-, el combinado nacional alcanzará los 29 partidos oficiales consecutivos sin perder, la misma racha que logró la mejor España de la Vicente del Bosque.