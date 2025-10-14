Las claves del España - Bulgaria:
- Qué necesita España para estar clasificada para el Mundial de 2026: los puntos que le faltan
- Luis de la Fuente defiende sus convocatorias tras las lesiones: "Los jugadores no priorizan a los clubes y cuidamos su salud"
- Willy Delajod, el árbitro que superó un cáncer, recibió amenazas de muerte y hoy dirige el España - Bulgaria
España - Bulgaria, en directo |El asedio es total
12' (0-0) Le está costando mucho a España meter un balón por dentro ya que Bulgaria está muy hundida atrás. El partido está siendo un monólogo de la Selección, aunque todavía no llegan los goles.
España - Bulgaria, en directo |Vutsov evita el gol de Baena
9' (0-0) El jugador del Atlético de Madrid armó el disparo a pesar de la lejanía, pero lo blocó el portero de Bulgaria.
España - Bulgaria, en directo |Busca el primero la Selección
6' (0-0) El primer saque de esquina del partido es para España después de que Hriston evitara el remate de cabeza de Samu Aghehowa.
España - Bulgaria, en directo |El primer acercamiento de la Selección
4' (0-0) Muy buen pase en largo de Laporte a Grimaldo, quien quiso centrar para SamuAghehowa, aunque atrapó el balón el portero búlgaro.
España - Bulgaria, en directo |La Selección se hace con el balón
2' (0-0) Tal y como era de esperar, España se ha adueñado rápidamente de la posesión del balón y el partido se está desarrollando en el campo de Bulgaria, que defiende con dos líneas muy juntas.
España - Bulgaria, en directo |¡¡Coomienza el partido!!
1' (0-0) ¡¡Ya rueda el balón en el José Zorrilla!! La primera posesión del partido es el combinado búlgaro, presiona España.
España - Bulgaria, en directo |¡¡Suena el himno nacional!!
¡¡Suena el himno de España en el José Zorrilla!! El ambiente es espectacular y el rostro de los jugadores refleja la máxima concentración de cara al partido.
España - Bulgaria, en directo |¡¡Saltan los jugadores al terreno de juego!!
Los 22 protagonistas ya están sobre el terreno de juego del José Zorrilla. Es momento de los himnos, suena el de Bulgaria.
España - Bulgaria, en directo |Grimaldo: "Un orgullo representar al país"
Alejandro Grimaldo ha atendido al micrófono de TVE en la previa del partido y ha reconocido sentirse "Muy bien, con muchas ganas del partido. Un orgullo representar a España. Llevaba un tiempo que no pude aportar dentro del campo, pero lo intento aportar desde fuera".
España - Bulgaria, en directo |Louzán zanja la polémica
"No hay polémica. Estoy agradecido a los clubes". Con estas palabras, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha querido restar importancia este martes en Valladolid a la ausencia de algunos jugadores del FC Barcelona en las convocatorias de la selección absoluta y sub-21 tras las presiones públicas de Flick.
España - Bulgaria, en directo |Las cuentas de la Selección
España no puede cerrar hoy matemáticamente su clasificación. No le dan las cuentas, pero hoy sí que puede hacerse un hueco en la historia. Porque, salvo una sorpresa mayúscula -una victoria de Bulgaria en suelo español, que sería noticia mundial-, el combinado nacional alcanzará los 29 partidos oficiales consecutivos sin perder, la misma racha que logró la mejor España de la Vicente del Bosque.
España - Bulgaria, en directo |Una historia llena de superación
Willy Delajod (Cornier, 1992), árbitro del partido de clasificación para el Mundial 2026 entre España y Bulgaria de este martes, guarda una gran historia llena de superación. Una vida con obstáculos que ha tenido que superar hasta hacerse un hueco en el arbitraje francés e internacional.
España - Bulgaria, en directo |Una selección muy fiable
A pesar de sufrir múltiples ausencias en la fecha FIFA de octubre, con solo tres jugadores de los once titulares de la pasada final de la Eurocopa repitiendo ante Georgia, el equipo ha mantenido su solidez.
España - Bulgaria, en directo |El regreso a Valladolid
España vuelve a Zorrilla. Y espera que esta vez el recuerdo que se traiga de Pucela sea mucho más positivo que el que le tocó vivir en su última visita. Allí, en noviembre de 2023, se rompió Gavi.
España - Bulgaria, en directo |La alineación del conjunto búlgaro
Estos son los once de Dimitrov: Vutsov; Velkovski, Chernev, Hristov, Georgiev; Shopov, Krastec, Gruev; KIrilov, Despodov y Minchev.
España - Bulgaria, en directo | Luis de la Fuente introduce cuatro cambios
No hay revolución de Luis de la Fuente. Apenas cuatro cambios respecto a Georgia. Entran Laporte, Grimaldo, Baena y Samu por Cubarsí, Cucurella, Ferran y Yeremy.
🚨 OFICIAL | 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 14, 2025
👥 Así salimos a jugar para vosotros, Valladolid. #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/GFB1RtBuRU
¡Bienvenidos al partido de la Selección!
¡Muy buenas tardes! Sean todos bienvenidos a la retransmisión en directo del partido que enfrenta a España ante Bulgaria en la clasificación para el Mundial de 2026. La Selección puede dejar hoy encarrilada su presencia en la cita mundialista.