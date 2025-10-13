Joan Laporta, presidente del Barça, sobre su relación con Leo Messi: "Cuando no renovamos el contrato, se estropeó"

Joan Laporta ha vuelto a abrirse ante las cámaras, esta vez en el estreno de Bestial, el nuevo programa presentado por Bibiana Ballbé en 3Cat.

En una conversación cercana, el presidente del FC Barcelona repasó su vínculo con el club, su forma de liderar, su relación con Leo Messi y su visión del entrenador Hansi Flick.

En primer lugar, el dirigente catalán confesó que sigue disfrutando de su papel al frente de la entidad azulgrana.

Un amor incondicional

"Me gusta ser presidente del Barça. Me gusta lo que hago. Hay mucha gente que puede ser presidente del Barça y que podrían hacerlo bien", explicó.

"Yo quiero mucho al Barça y cuando ha habido momentos difíciles me he sentido llamado a intentar salvar la situación. Siempre quiero que los barcelonistas estén contentos", añadió.

Otro de los puntos que abordó fue su relación con Leo Messi, marcada por la no renovación del argentino en 2021: "Hemos tenido muy buena relación durante mucho tiempo. Cuando no renovamos el contrato se estropeó un poco. Y después más o menos la recuperamos".

Además, no perdió la oportunidad de expresar su deseo de cerrar esa etapa con un reconocimiento a la altura del mito: "Confiamos en hacerle el gran homenaje que se merece".

Laporta también reflexionó sobre las cualidades que, a su juicio, debe tener quien ocupa el cargo: "Un presidente del Barcelona tiene que ser responsable, tiene que decir la verdad porque el Barça sólo tiene una palabra".

Y añadió: "No puedes creer a nadie, pero a ti te tienen que creer. Y para eso, tienes que cumplir con lo que dices. Por encima de todo, tienes que querer al Barcelona y a su gente. Tienes que poner por delante los intereses del Barça y de los demás antes que los tuyos".

Durante la entrevista, el mandatario explicó qué significa para él el lema que ha acompañado al club durante décadas.

"El Barça es muy inclusivo, acepta todas las formas de pensamiento, las ideologías. El Barça es más que un club porque representa Cataluña y al mismo tiempo es un club global. Esta es la grandeza del Barça, que admite a todo el mundo", afirmó.

En cuanto a su estilo de liderazgo, explicó que prefiere rodearse de personas de confianza y escuchar antes de decidir: "Coordino inteligencias superiores a las mías. Escucho a mi gente cercana. Tienes que ser consciente de que sabes mucho menos que un entrenador, un director deportivo...".

El presidente también dejó una pincelada sobre su entorno más íntimo, asegurando que "en mi casa han salido culés y catalanes".

Al ser preguntado por su religión, Laporta mostró su habitual sentido del humor: "En el cielo el Barça le marca un gol al Madrid cada cinco minutos. ¿Dios es Cruyff o Messi? Johan Cruyff".

Finalmente, Laporta aprovechó la ocasión para elogiar al actual técnico azulgrana, Hansi Flick.

"Flick es Gladiator, parece Russell Crowe. Es un hallazgo, un gran entrenador. Es muy tratable, tiene buen sentimiento. Es alemanote, pero tiene sensibilidad con todo el mundo", aseguró.

Y concluyó: "Es muy exigente, no le puedes cambiar los planes porque es muy germánico. Pero al mismo tiempo tiene mucha sensibilidad. Estoy muy a gusto y muy contento con él".