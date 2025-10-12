Rinderknech - Vacherot, Masters Shanghái: marcador, estadísticas y narración con el triunfo del monegasco

Vacherot se estrenó con su primer Masters 1.000 en una final que nunca olvidará.

Vacherot se llevó su primer Masters 1.000 después de vencer a Rinderknech en Shanghái. Una final inesperada que concluyó con un triunfo histórico para el monegasco (6-4. 3-6, 3-6).

Vacherot tuvo además que remontar el primer set en contra que se adjudicó Rinderknech. Sin embargo, demostró tener unos nervios de acero y se llevó este Masters 1.000 que le aupará en el ranking ATP.