La Kings League arranca de nuevo con novedades: Marcelo, Plex y Marina Rivers se unen para una temporada histórica

El astro brasileño Marcelo Vieira y el popular creador de contenido Plex se convierten en copresidentes de un equipo en la Kings Cup Spain, mientras que la influencer Marina Rivers liderará su propio conjunto en la Queens Cup Spain.

La nueva temporada de la Kings League ha arrancado por todo lo alto en Río de Janeiro, con un evento que ha confirmado la expansión internacional de la competición y la llegada de un torneo mundial de naciones, donde participarán 16 países guiados por grandes figuras del fútbol.

"Esta es la verdadera temporada mundial de la Kings League", subrayó Gerard Piqué durante la presentación. Las nuevas ediciones de Kings y Queens League comenzarán de forma simultánea en ocho regiones del planeta, consolidando el carácter global del proyecto.

Marcelo y Plex tendrán un nuevo equipo en la Kings League

Gerard Piqué, fundador y presidente de la Kings League, dio el pistoletazo de salida a la temporada más grande en la historia de la competición con un espectacular evento en Río de Janeiro.

Allí anunció que el próximo 19 de octubre comenzará la Kings Cup Spain, un formato renovado que incorpora como presidentes a Marcelo, leyenda del Real Madrid, y a Plex, uno de los streamers más seguidos del país.

Por su parte, el 25 de octubre debutará la Queens Cup Spain, liderada por la creadora de contenido y colaboradora televisiva Marina Rivers, que encabeza uno de los nuevos equipos femeninos de la competición.

Marina Rivers se une a la Queens League

Durante la gala también se revelaron los primeros detalles de la próxima Kings World Cup Nations, el mundial que enfrentará a 20 países y que volverá en enero de 2026 tras su exitoso estreno en Italia.

En representación de España, DjMariio unirá fuerzas con una figura histórica del fútbol para capitanear al combinado nacional.

Piqué destacó la magnitud del nuevo ciclo: "Esta es la temporada en la que la Kings League se vuelve verdaderamente global".

"Fuimos una sensación viral para el público hispanohablante. Ahora somos la mayor liga deportiva liderada por los mejores creadores del planeta", aseguró.

"Todo esto gracias a nuestros fans, nuestros presidentes y nuestros jugadores. Les prometemos que la temporada 2025-26 será la mejor de sus vidas", finalizó.

Sistema competitivo renovado

Las nuevas Kings Cup y Queens Cup darán comienzo este mes en Brasil, Alemania, Italia, MENA, México y España, consolidando el salto internacional del proyecto.

Ambas competiciones tendrán fase regular y Last Chance antes de las eliminatorias, con el estreno del Challenger Mode como gran novedad.

En este formato, en cada jornada un equipo de un grupo se enfrentará a otro del grupo contrario; el bloque que sume más triunfos obtendrá una plaza adicional para la fase final.

Las Finales Europeas de la Kings Cup se celebrarán el 22 de noviembre en el Velodrom de Berlín, donde los campeones de Alemania, Italia y España competirán por el título continental.

Un día antes, el 21 de noviembre, el Estadio de Béisbol Harp Helú de Ciudad de México acogerá la Finalissima, que enfrentará a las campeonas de la Queens League Spain y Queens League México.

Nuevas reglas

Entre las modificaciones más destacadas, todos los encuentros incluirán una fase de gol doble desde el minuto 17 hasta el descanso, y la segunda mitad comenzará con el lanzamiento del dado.

En el minuto 36, si hay empate, se resolverá por penaltis; en caso contrario, se activará el Matchball Mode, un intenso duelo 5 contra 5 en el que cada gol puede ser decisivo.

El público también participará en la dinámica de juego con una nueva arma secreta: el "penalti para el rival". Si el equipo que la ejecuta falla, el tanto contará a favor de quien activó la carta.

El Mundial de Naciones

La Kings World Cup Nations 2026 ya tiene fecha y sede. Se disputará en São Paulo (Brasil) del 3 al 17 de enero, con la participación de 16 selecciones que combinarán el talento de futbolistas históricos con la creatividad de los mayores influencers del planeta.

Cada equipo nacional estará presidido por una leyenda del fútbol, que ejercerá como embajador de su país. Durante el evento de Río se anunciaron las naciones participantes y se realizó el primer sorteo de grupos.

¿Qué os parece nuestro grupo para la Nations? 🤔 pic.twitter.com/W9gZaPS9Ot — Kings League Spain (@KingsLeague) October 11, 2025

La expansión global también incluirá un evento muy especial en Marsella, donde el 7 de diciembre se celebrará "Zinedine Zidane y The Next Generation", una jornada organizada junto a la Kings League y la agencia Universe.

El acto reunirá a estrellas actuales y leyendas del fútbol en un homenaje a la conexión entre generaciones que han definido la historia del deporte rey.

Mercado internacional

Durante la gala también se entregaron los Golden Crown Awards 2024-25. El jugador Lipão, del equipo Furia FC de Neymar Jr., fue elegido mejor jugador de la Kings League, mientras que la española Alicia Hernández, destacada en el último split con Kunitas, se llevó el galardón de la Queens League.

Piqué anunció además el Mercato Global, una innovación que permitirá traspasos internacionales entre ligas de distintos países.

Pablo Beguer, traspaso internacional en la Kings League

Por primera vez, los futbolistas de la Kings y Queens League podrán cambiar de competición durante la ventana de fichajes internacional de enero, inaugurando un mercado de fichajes completamente global.

España ya ha vivido sus primeras operaciones: Pablo Beguer ha pasado del xBuyer Team a No Rules FC en la Kings League Germany, mientras que Gilles Vidal se ha incorporado a SXB FC en la Kings League MENA, acompañado por Javi Espinosa (Aniquiladores FC) y Fuad (xBuyer Team).

Este movimiento simboliza el comienzo de una nueva era de traspasos internacionales en la historia de la liga.

Una revolución

Todos los detalles de la temporada 2025-26 -nuevos equipos, reglas, competiciones y premios- están disponibles en kingsleague.pro y en los canales oficiales de la liga.

Creada por Gerard Piqué, la Kings League ha redefinido el entretenimiento deportivo al fusionar el fútbol con el universo digital y el streaming.

Su formato de fútbol 7, inspirado en la lógica de los videojuegos, ha captado a una generación que vive el deporte de forma diferente.

Desde su debut en España en 2023, la competición y su versión femenina, la Queens League, se han expandido por América, Europa y Oriente Medio, con presencia en países como Brasil, Alemania, Italia, Francia, México y España, además de dos grandes torneos internacionales cada año.