Dani Güiza (45), no se corta y lanza un palo a Vinicius: "Lo echaría del Real Madrid, está todo el día rajando"

Dani Güiza nunca se ha caracterizado por morderse la lengua. A sus 45 años, el exdelantero jerezano y campeón de Europa con la selección española en 2008 ha vuelto a dejar titulares de los que no pasan desapercibidos.

Invitado al programa 'El Cafelito' de Josep Pedrerol, el exjugador habló sin tapujos sobre el Real Madrid, su sentimiento madridista y, sobre todo, sobre un futbolista que, según él, "mancha el escudo": Vinicius Junior.

Pedrerol quiso comenzar por lo básico. "¿Madridista?", le preguntó. Güiza lo dejó claro: "De corazón, desde la cuna".

Del amor al rechazo

Lo suyo con el club blanco, explicó, viene de siempre: "De siempre, desde niño".

Sin embargo, al ser preguntado por el Real Madrid actual, el tono cambió. "Cambiaría a uno, pero no sería bonito decirlo", respondió con sinceridad.

El presentador insistió, intrigado por sus palabras, y ahí Güiza no se anduvo con rodeos: "Yo echaba a uno del Madrid".

El nombre, que todavía no salía de su boca, llegó después de un comentario sobre otro de los brasileños del equipo: "Sigo sin entender que Rodrygo no sea titular, cuando es el mejor futbolista que tiene el Real Madrid".

Güiza no se quedó ahí. "Hay gente que juega por dar problemas, no lo entiendo. Ya te lo he dicho, esa gente mancha el escudo del Madrid", criticó con dureza.

Aunque en un primer momento evitó dar nombres, pronto la conversación se dirigió hacia Vinicius. Pedrerol quiso ir al grano: "¿De Vinicius qué te molesta?". La respuesta fue directa: "Pues que está todo el día rajando".

El jerezano insistió en su punto: "Está todo el día rajando, en todos los partidos. Que si le hacen una falta, que si le hacen otra... Chiquillo, esto es fútbol, aquí hay contacto".

Para Güiza, el brasileño debe aprender a comportarse dentro del campo y rodearse de personas que le asesoren mejor.

"No estoy diciendo que lo tenga fácil, pero también tienes que respetar tú un poco para que la gente te respete. Que no es fácil, que es un niño. Pero alguien que tenga detrás le tiene que dar un toque y enseñarle", señaló.

Incluso recordó cómo era el fútbol antes de la llegada del VAR: "Y dale gracias que tiene el VAR. Si le llega a tocar con Pablo Alfaro, en Sevilla, sin VAR, te iba a decir yo a ti... Ahí iba a hablar mucho".

A pesar de sus críticas, Güiza también reconoció la calidad del brasileño. "Ha dado también muy buenos partidos en Madrid", admitió.

Pero su favorito está claro: "Sigo sin entender que Rodrygo no sea titular", repitió. Y al hablar del joven compatriota de Vinicius, fue tajante: "Soy muy fan".

Para cerrar, también tuvo palabras para Mbappé: "Es muy bueno, una futura leyenda, pero grande".