Un aficionado del Barça estalla en redes contra un político por el Camp Nou: "Se burlan y hacen chistes de las obras"

El proceso de reconstrucción del nuevo Spotify Camp Nou sigue generando controversia.

En esta ocasión, la polémica ha surgido a raíz de un mensaje en redes sociales del aficionado culé Pau Segarra, conocido en YouTube como 'Cullera'.

Todo comenzó con una publicación de Manel Nadal Ferreras, secretario de Movilidad e Infraestructuras de la Generalitat de Cataluña, quien compartió una imagen de las obras del metro con el Camp Nou al fondo y añadió un comentario en tono jocoso.

Un mensaje desafortunado

Tal y como explica Segarra, el político pertenece al mismo partido que gobierna el Ayuntamiento de Barcelona, responsable de conceder la licencia para la reapertura del estadio.

El mensaje del político, publicado en X (anterior Twitter), dice lo siguiente: "Visita a la tuneladora de la L9. Se reanuda la tunelación. Al fondo el Camp Nou, muy inacabado".

Por su parte, el aficionado lamentó la actitud del político: "Políticos del partido que tiene que permitir reabrir el Camp Nou se burlan y hacen chistes de las obras".

En su opinión, las bromas resultan inapropiadas dado el cargo que ocupa y su vinculación con el futuro del estadio azulgrana.

Segarra, con tono irónico, comparó el avance del nuevo estadio con la lenta evolución de la línea 9 del metro de Barcelona.

"Este señor arrancó las obras de la L9 en 2003 y, en 2025, más de 20 años después, siguen casi igual: sin acabar y sin avanzar", señaló, recordando además que los trabajos en el Camp Nou apenas han cumplido la mitad del tiempo previsto.

El aficionado, claramente convencido, insistió en que las decisiones sobre la reapertura del estadio podrían responder a un trasfondo político distinto al señalado oficialmente.

"Quien se atreva a decir que en el no dar la licencia hasta el 18 de octubre hay intereses políticos para desgastar la imagen de Laporta, es un conspiranoico", dijo con ironía, sugiriendo que el Ayuntamiento podría estar demorando el proceso por motivos ajenos a la seguridad.

Segarra también apuntó al entorno del consistorio y sus vínculos con antiguos opositores al presidente azulgrana.

"Súmale la estrecha relación del alcalde con opositores a Laporta, reflejada por ejemplo con el fichaje de Ricard Font, nuevo gerente de Movilidad, Infraestructuras y Obras del Ayuntamiento", puntualizó.

Finalmente, cuestionó los argumentos del Ayuntamiento para mantener cerrado el estadio.

"Si hay argumentos sólidos para no abrir el campo, que salga el Ayuntamiento y los dé. Porque lo de que les importa la seguridad de la gente… no nos lo creemos", concluyó, asegurando que la actitud de algunos responsables políticos "deja bastante claro" el tono de la situación.