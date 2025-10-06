Pedrerol, sin filtros tras la derrota del Barça ante el Sevilla: "Estamos en octubre y ya es un equipo sin ideas ni ocasiones"

Josep Pedrerol y el FC Barcelona durante su partido contra el Sevilla FC. Europa Press

Después de su derrota contra el Paris Saint-Germain en Champions League, el FC Barcelona de Hansi Flick esperaba marcharse al parón de selecciones con una victoria que les dejase en buena situación en la clasificación.

Sin embargo, el Sevilla FC de Matías Almeyda ha logrado sorprenderles con un contundente 4-1 que ha sacado a relucir los fallos y errores del conjunto culé.

Por ello, con una derrota de estas dimensiones, el presentador de El Chiringuito de Jugones, Josep Pedrerol fue muy crítico con los blaugranas y Hansi Flick.

Otro tropiezo del FC Barcelona

A pesar de todas las bajas relevantes de su equipo, al FC Barcelona le tocaba afrontar una serie de partidos claves para la clasificación y esta etapa de la temporada.

Al fin y al cabo jugadores como Raphinha, Joan García, Lamine Yamal o Fermín aportan bastante al juego del equipo y son un pilar en los esquemas del FC Barcelona.

Su primer reto llegaba ante el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, donde los parisiens también tenían bajas clave como Dembelé, Doué o Kvarashkellia. Sin embargo, después de rozar el empate, se quedaron con la miel en los labios y perdieron los tres puntos en el minuto 90.

Tras este resultado, Hansi Flick visitaba el Sánchez Pizjuán con la intención de superar al Sevilla FC de Matías Almeyda. En los últimos siete partidos tan solo había conseguido tres victorias por lo que el conjunto hispalense se colocaba de inicio como un rival menor.

No obstante, el Sevilla consiguió pintarle la cara al conjunto blaugrana. Primero fue con un gol de penalti de Alexis Sánchez que generó bastante controversia entre los aficionados culés. Minutos después Isaac Romero aprovechaba su ocasión para anotar el segundo gol.

Antes del descanso, Marcus Rashford ponía el 2-1. Lewandowski tuvo en sus pies la oportunidad de igualar el partido pero un penalti fallido los condenó. Los de Flick lo intentaban continuamente pero el esquema de Almeyda los superaba.

En el minuto 90 y luego en el descuento, Carmona y Akor Adams cerraban el marcador en 4-1 y demostrando su gran superioridad sobre los culés.

Esta dura derrota llegó a El Chiringuito de Jugones, donde Josep Pedrerol abrió el programa siendo muy crítico con el FC Barcelona.

"Dos derrotas consecutivas y la de hoy hace daño", señaló el presentador del programa. "Hace mucho daño. Un Barca sin ideas, sin ocasiones y hundido físicamente. Y ojo porque estamos en octubre. Hansi, esto pinta mal".

Pedrerol no era el único crítico con los culés. Tomás Roncero también cargaba de forma muy directa con el Barca así como contra los aficionados blaugranas y su poca autocrítica.

"Yo lo que veo es una falta de autocrítica de los del Barca", apuntó. "El otro día al Madrid le meten cinco goles y le caen unos palos, bien dados, a los jugadores, a Xabi Alonso, de actitud, de intensidad... y el Madrid ha reaccionado con dos partidos ganados y ocho goles. Ahora se pone líder".

El periodista deportivo era claro: "¿Y el Barca? Le mete cuatro el Sevilla y le mete un baile el PSG con cinco suplentes, y en lugar de decir que aquí está pasando algo, se justifican con el árbitro. Así no se puede ir por la vida".

Después de esta derrota, el FC Barcelona de Hansi Flick se marcha al parón de selecciones en el segundo puesto de LaLiga y dos puntos por debajo del Real Madrid. Es cierto que todavía queda mucha liga y oportunidad para pelear por el título, pero también es una realidad que Flick tiene un problema por resolver entre manos.