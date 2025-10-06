El dardo de Tomás Roncero al Barça tras caer goleado contra el Sevilla: "Yo lo que veo es una falta de autocrítica"

El Barça volvió a tropezar, y esta vez con más ruido. Apenas unos días después del mazazo europeo ante el PSG, el equipo de Hansi Flick cayó goleado en Sevilla (4-1) en un partido para olvidar.

El conjunto azulgrana se mostró sin alma ni energía, arrastrando la resaca de Champions. Un penalti tempranero puso todo cuesta arriba y, aunque Rashford dio un respiro con el 2-1, el fallo de Lewandowski desde los once metros terminó de hundir al equipo.

El Sevilla olió la debilidad y lo remató con dos goles más. En solo una semana, el Barça ha pasado de soñar con todo a quedarse sin respuestas.

El Barça, señalado

La situación del Barça es complicada, y las críticas al equipo azulgrana no se han hecho esperar.

Uno de los más claros fue Tomás Roncero, que expresó su opinión más sincera en El Chiringuito de Jugones.

"Yo lo que veo es una falta de autocrítica de los del Barça", señaló el tertuliano.

"El otro día al Madrid le meten cinco goles y le caen unos palos, bien dados, a los jugadores y a Xabi Alonso, por actitud, por intensidad… Y el Madrid ha reaccionado con dos victorias y ocho goles. Ahora se pone líder", añadió.

Pero Roncero no se quedó ahí. Tras dos derrotas consecutivas, también criticó a quienes intentan justificar el tropiezo con los errores arbitrales.

"¿Y el Barça? Le mete cuatro el Sevilla y el PSG, con cinco suplentes, le da un baile. Y en lugar de decir que aquí pasa algo, se justifican con el árbitro. Así no se puede ir por la vida", sentenció.

Las críticas no se limitan a los tertulianos; en redes y entre la afición también se escucha la frustración.

La sensación general es que el equipo sigue sin encontrar su identidad, con altibajos constantes y un nivel de juego que no refleja ni de lejos su potencial.

Hansi Flick tendrá que trabajar rápido para levantar la moral del vestuario y ajustar un sistema que se muestra vulnerable tanto en defensa como en ataque.

El calendario no da tregua, y el Barça necesita reaccionar ya. Cada partido es una prueba de carácter y, tras estas dos derrotas durísimas en una semana, la exigencia es máxima: recuperar confianza, reinventarse y demostrar que aún puede competir al más alto nivel.