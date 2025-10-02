El recado de Alejandro Balde a Lamine Yamal tras las palabras de Hansi Flick: "A veces es bueno tirarle un poco de la oreja"

En la previa del esperado partido de Champions League contra el PSG, Alejandro Balde se refirió a las palabras de Hansi Flick sobre su compañero Lamine Yamal.

El técnico alemán había afirmado que Lamine "es excepcional, pero debe centrarse en trabajar", un mensaje destinado a equilibrar el enorme talento del extremo con la necesidad de disciplina y constancia.

Balde, admirado por el nivel de su amigo, no dudó en elogiarlo: "Lamine es un jugador muy joven, pero para mí ya es el mejor del mundo. A veces es bueno decirle esas cosas y tirarle un poco de la oreja, pero lo que está haciendo a esta edad es increíble".

Además, el lateral destacó la labor de Hansi Flick con los jóvenes del Barça: "Somos un grupo grande de jugadores jóvenes, y nadie nace sabiéndolo todo. Él nos enseña mucho, se podría decir que es como un padre en el vestuario".

Con esto, Balde subraya la importancia de la guía del entrenador, que no solo dirige tácticamente, sino que también ayuda a formar a los talentos más jóvenes del equipo.

Por último, Balde quiso recordar el varapalo vivido la pasada temporada tras caer eliminados en semifinales, un momento que dejó un sabor amargo tanto en él como en todo el equipo, y que aún perdura en la memoria de la plantilla.

"La eliminación en Milan fue un golpe muy duro, pero este año lo intentaremos de nuevo. Confío en que lograremos grandes cosas en la Champions League", señaló.

Tras estas palabras de Alejandro Balde, el FC Barcelona sufrió una dolorosa derrota en casa ante el Paris Saint-Germain por 1-2.

El encuentro, disputado en el Estadi Olímpic Lluís Companys, comenzó con dominio local, pero el PSG se adelantó con un gol de Senny Mayulu al minuto 55.

Ferran Torres empató para los culés en el minuto 70, pero en el tiempo de descuento, Gonçalo Ramos anotó el gol de la victoria para el equipo parisino.

Este resultado marca la primera derrota de la temporada para el Barça en competiciones europeas y pone de manifiesto que todavía está lejos del nivel del actual campeón de Europa.