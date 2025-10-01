El palo de Manu Carreño al FC Barcelona por la imputación a Josep Maria Bartomeu: "No sois ejemplo de nada"

"No, lo sois vosotros. Eso sí sois ejemplo". Con esta frase, Manu Carreño, presentador de El Larguero en la Cadena SER, dejó una de las críticas más duras hacia el FC Barcelona en los últimos meses.

Lo hizo en directo, al analizar las polémicas palabras de Deco, director deportivo azulgrana, quien había asegurado en una entrevista que "el Bilbao no es un ejemplo para nada".

Para Carreño, el contraste era demoledor: justo en el mismo día en el que se hacía pública la imputación judicial a Josep Maria Bartomeu por supuestas comisiones ilegales en fichajes, el club azulgrana se permitía dar lecciones de ejemplaridad a otro histórico como el Athletic Club.

🗯️‼️ Deco: "¿La actitud del Athletic? El Bilbao no es ejemplo para nada"



"Justo en el día en el que imputan a un expresidente del Barça por la denuncia del actual presidente, dice Deco que no son ejemplo para nada... No, lo sois vosotros"

😡💢 La opinión de @ManuCarreno



Deco enciende la polémica

En su entrevista con Mundo Deportivo, Deco trató de aclarar la situación sobre Nico Williams y acabó elevando la tensión:

"No hemos buscado al jugador de ellos, no hemos ido detrás del jugador de ellos. Fue su agente quien vino varias veces a ofrecernos al futbolista. El Bilbao no es ningún ejemplo para nada en este sentido".

El uso repetido del término "el Bilbao" ya había molestado a buena parte de la afición vizcaína, que considera irrespetuoso no utilizar el nombre oficial Athletic Club.

Pero más aún la afirmación de que el club rojiblanco no es un modelo válido. Para Carreño, resulta inadmisible que el Barça, en plena tormenta judicial, pretenda erigirse en referente moral.

La enemistad con el Athletic

El roce entre Athletic y Barça no es nuevo, aunque en los últimos años se ha acentuado.

El intento culé de hacerse con Nico Williams fue recibido en Bilbao con gran malestar, donde se consideró que el club catalán actuaba con poca transparencia.

El Caso Negreira había prendido la mecha previamente: el Athletic criticó duramente los pagos del Barça al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

Nico Williams, con el Athletic Europa Press

A eso se sumaron las dudas expresadas en Bilbao sobre las palancas financieras de Joan Laporta, puestas en entredicho por su falta de claridad.

La reacción de la afición de San Mamés fue contundente. En varios partidos se vieron billetes falsos con la palabra "mafia" lanzados desde la grada, así como cánticos de rechazo contra el Barça.

Deco no se ha quedado callado en este contexto y ha insistido en que "ningún jugador nos va a condicionar", marcando una línea firme ante las exigencias del Athletic.

Bartomeu, citado a declarar

Mientras la polémica con el Athletic crece, la institución azulgrana encara un desafío mucho más serio.

Un juez en Barcelona ha citado a declarar a Josep Maria Bartomeu, expresidente del club, junto a su número dos, Óscar Grau, y otros directivos de su etapa.

La primera fecha señalada es el 24 de octubre, y posteriormente también deberá comparecer el abogado José Ángel González Franco, implicado en varias operaciones.

Bartomeu, en su comparecencia ante los medios Agencias

La denuncia fue presentada por Joan Laporta tras el forensic realizado por la consultora Kroll. El informe detalla un modus operandi en fichajes que habría causado al Barça un perjuicio de 30 millones de euros.

Entre las irregularidades detectadas por el forensic destacan:

- Comisiones del 33%, cuando lo habitual en el mercado no supera el 5%.

- Pagos de 10 millones en el fichaje de Malcom, con contratos firmados después de cerrar la operación.

- Facturas a empresas creadas solo para cobrar del Barça, sin actividad real.

- Un pago de 15 millones al Atlético de Madrid disfrazado de tanteo sobre jugadores, con el objetivo de evitar un litigio por el fichaje de Antoine Griezmann.

Tres de estas prácticas está bajo investigación judicial, con acusaciones de administración desleal, apropiación indebida y falsedad contable.

En este contexto, Manu Carreño subrayó la paradoja: el Barça aparece en los tribunales por manejos oscuros y, al mismo tiempo, cuestiona públicamente la honorabilidad de otro club.

"Justo hoy, que se sabe que Joan Laporta denunció a Bartomeu y un juez decide que va a declarar como imputado, sale Deco y dice que el Bilbao no es ningún ejemplo para nada", recordó el periodista.

La conclusión de Carreño fue directa: el Barça no está en condiciones de dar lecciones de ejemplaridad.