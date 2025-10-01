Las claves del Barcelona - PSG:
FC Barcelona - PSG, en directo | ¡GOOOOOOOOOOL DEL PSG!
90' (1-2) ¡GOOOOOOOOOOOL DEL PSG! ¡GOOOOOOOOL DE GONÇALO RAMOS!
FC Barcelona - PSG, en directo | Detiene Szczesny
86' (1-1) ¡Casi marca el PSG! Córner botado al segundo palo que acaba con un cabezazo de Nuno Mendes directo a las manos del portero polaco.
FC Barcelona - PSG, en directo | Mueve el banquillo Flick
86' (1-1) Nuevo cambio en el Barça. No puede más Eric García. Está muy fatigado el central catalán. Entra en su lugar Christensen.
FC Barcelona - PSG, en directo |¡¡Al palo Kang-In Lee!!
83' (1-1) ¡¡Ha tenido el 1-2 el PSG!! Qué derechazo se sacó de la chistera Kang-In Lee buscando el palo largo de la portería de Szczesny, pero su disparo se estrelló en la madera.
FC Barcelona - PSG, en directo |¡¡Se marcha Pedri!!
78' (1-1) Vuelve a mover el banquillo Hansi Flick: se va Pedri y entra en su lugar Marc Bernal.
FC Barcelona - PSG, en directo |Qué gran corte de Cubarsí
76' (1-1) Aguantó y le robó el balón a un Gonçalo Ramos que ya se daba la vuelta para buscar el remate a puerta dentro del área.
FC Barcelona - PSG, en directo |¡¡Triple cambio en el conjunto azulgrana!!
71' (1-1) Mueve el banquillo Hansi Flick: se marchan Dani Olmo, Rashford y Gerard Martín, entran Marc Casadó, Lewandowski y Balde.
FC Barcelona - PSG, en directo |¡¡La ha tenido Fabián Ruiz!!
69' (1-1) Centro atrás que recibió el mediocentro español completamente solo en la frontal, pero su zurdazo salió mordido, a las manos de Szczesny.
FC Barcelona - PSG, en directo |Achraf evita bajo palos el gol de Dani Olmo
64' (1-1) ¡¡Otra vez ha tenido que esforzarse al máximo el PSG en defensa!! Primero Sabarnyi cortó un centro providencial de Lamine y el rechace le quedó a Dani Olmo quien remató a puerta, aunque Achraf apareció para evitar el que era un gol cantado.
FC Barcelona - PSG, en directo |Fuera el disparo de Lamine
62' (1-1) Intentó Lamine sorprender a Chevalier, aunque el disparo no encontró portería y se marchó alto.
FC Barcelona - PSG, en directo |Lamine pide la roja para Nuno Mendes
60' (1-1) Derribo del lateral del PSG a Lamine Yamal justo al borde del área. Protesta el Barcelona y Montjuïc por la segunda amonestación.
FC Barcelona - PSG, en directo |Los azulgranas son inofensivos
59' (1-1) El PSG está jugando el partido que quiere Luis Enrique: dominio absoluto del balón, jugando en campo contrario y sin dejar al Barça amenazar en ataque.
FC Barcelona - PSG, en directo |¡¡Evita el gol Szczesny!!
53' (1-1) Otra vez Barcolá se ha topado con Szczesny. Derechazo del extremo del PSG, que buscaba el palo largo, pero le salió al medio.
FC Barcelona - PSG, en directo |¡¡La ha tenido Mbaye!!
51' (1-1) Se quedó sin fuerzas Mbaye en el momento en el que fue a armar el disparo. Qué gran acción había ejecutado el jugador del PSG, aunque no puso en aprietos a Szczesny en la definición.
FC Barcelona - PSG, en directo |Ajusta la presión Luis Enrique
48' (1-1) Ha entrado muy bien al partido el PSG en esta segunda mitad. La presión en campo contrario está poniendo en serios aprietos a los de Hansi Flick.
FC Barcelona - PSG, en directo |¡¡Coomienza la segunda parte!!
46' (1-1) ¡¡Ya rueda el balón en Montjuïc!! El Barça ha puesto el balón en juego en una reanudación en la que no se han producido ningún cambio.
FC Barcelona - PSG, en directo |¡¡Saltan los jugadores al terreno de juego!!
A punto de comenzar la segunda parte. Los jugadores del Barça y del PSG ya han saltado al terreno de juego, hay conjura de los hombres de Flick.
FC Barcelona - PSG, en directo |¡¡No hay tiempo para más!!
45'+2' (1-1) ¡¡Descanso en Montjuïc!! Mucho ritmo, muchas llegadas y también ocasiones, aunque la igualdad se mantiene en el terreno de juego. Todo está aún por decidir.
FC Barcelona - PSG, en directo |Dos minutos de añadido
45' (1-1) Ya se han cumplido los 45 minutos reglamentarios, aunque el cuarto árbitro ha levantado el cartelón indicando dos minutos más de prolongación.
FC Barcelona - PSG, en directo |Amarilla a Nuno Mendes
43' (1-1) El portugués se desentendió del balón y cargó contra Lamine Yamal. Interpretó Michael Oliver que era una ocasión prometedora y la sanciona con la cartulina amarilla.