Derrotado en el Estadio Johan Cruyff por el Barcelona (3-0), el Getafe intentará dejar atrás las críticas que ha recibido por miembros del club azulgrana para volver a la senda de la victoria ante el Alavés, que jamás ha conseguido ganar en el Coliseum y que medirá su buen inicio con el del cuadro madrileño.



Las palabras del atacante del Barcelona Ferran Torres, en las que criticó al Getafe ("no propone nada, intentan hacer demasiadas faltas"), aún resuenan en el club madrileño. También las del ex directivo Toni Freixas, que en 'X' lanzó un mensaje ofensivo en clara alusión al conjunto azulón: "Qué puercos sois, papá".



A través de su entrenador (José Bordalás), el Getafe ha decidido pasar página cuanto antes para centrarse en el choque ante el Alavés. "No tenemos tiempo para pensar en las críticas", dijo en la rueda de prensa previa al choque ante el cuadro vitoriano. El técnico alicantino sólo quiere volver a la normalidad cuanto antes para sumar su cuarta victoria del curso.

Los buenas inicios de temporada de Getafe y Alavés se cruzarán este miércoles en el Coliseum Alfonso Pérez, en un partido que se prevé muy físico.