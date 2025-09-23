Las claves del Levante 1-4 Real Madrid:
- El Real Madrid se divierte y golea al Levante para llegar con pleno de victorias y líder en solitario al derbi contra el Atleti
- Franco Mastantuono ya es historia del Real Madrid: su gol al Levante le cuela entre los goleadores más jóvenes del club
-
Levante - Real Madrid, en directo | Gracias por acompañarnos
Aquí finalizamos la retransmisión del partido entre el Levante y el Real Madrid ¡Gracias por acompañarnos!
-
Levante - Real Madrid, en directo | La crónica
Aquí os dejamos la crónica del partido entre el Levante y el Real Madrid que ha finalizado con victoria de los de Xabi Alonso con goles de Mbappé, por partida doble, Vinicius y Mastantuono.
-
Levante - Real Madrid, en directo | ¡Final del partido!
90+3' (1-4) ¡FINAL DEL PARTIDO! ¡VICTORIA DEL REAL MADRID!
-
Levante - Real Madrid, en directo | Tres de añadido
90+3' (1-4) Se jugarán tres minutos más en el Ciutat de Valencia.
-
Levante - Real Madrid, en directo | Baja el ritmo
85' (1-4) Nos acercamos al final del partido. El ritmo ha bajado y el Real Madrid parece tener todo bajo control. Van a ganar su sexto partido seguido los de Alonso.
-
Levante - Real Madrid, en directo | ¡Casi marca Bellingham!
79' (1-4) ¡La ha tenido el Real Madrid! Balón largo a Bellingham que intenta levantarla por encima de Ryan, pero su remate se marcha alto.
-
Levante - Real Madrid, en directo | Mueve el banquillo Alonso
69' (1-4) Primeros cambios en el Real Madrid. Entran Bellingham y Tchouaméni en lugar de Mastantuono y Valverde.
-
Levante - Real Madrid, en directo | ¡GOOOOOOL DE MBAPPÉ!
67' (1-4) ¡GOOOOOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOOOOOOL DE MBAPPÉ! Pase al espacio de Güler, y Mbappé regatea a Ryan para marcar a placer. Sentencia el club blanco.
-
Levante - Real Madrid, en directo | ¡GOOOOOOL DE MBAPPÉ!
64' (1-3) ¡GOOOOOOOOL DE MBAPPÉ! Fantástico del delantero francés que lo tiró a lo panenka engañando completamente a Ryan. Respira aliviado el Real Madrid.
-
Levante - Real Madrid, en directo | ¡Penalti a favor del Madrid!
62' (1-2) Penalti a favor del Real Madrid. Elguezabal traba a Mbappé tras el recorte del francés y el colegiado no duda en señalar pena máxima.
-
Levante - Real Madrid, en directo | Detiene Ryan
60' (1-2) Lo intenta Güler con un disparo desde la frontal, pero detiene sin problemas Ryan. Está mejor el Levante en el inicio de la segunda mitad.
-
Levante - Real Madrid, en directo | ¡GOOOOOOL DE ETTA EYONG!
55' (1-2) ¡GOOOOOOL DEL LEVANTE! ¡GOOOOOL DE ETTA EYONG! Centro mordido, el balón sube mucho de altura y el delantero se impone en el salto a Courtois. Recortan distancias los granotas.
-
Levante - Real Madrid, en directo | Salen bien los granotas
51' (0-2) Ha salido bien el Levante en la segunda parte. Intentan apretar los de Calero y al Real Madrid le está costando tener continuidad.
-
Levante - Real Madrid, en directo | Comienza la segunda parte
46' (0-2) Se juega de nuevo en el Ciutat de Valencia. Juega el balón el Levante. No hay cmabios en ninguno de los dos equipos.
-
Levante - Real Madrid, en directo | Llegamos al descanso
45+2' (0-2) Se acaba la primera parte en el Ciutat de Valencia. Gana el Real Madrid que ha sido muy superior al Levante especialmente a partir del minuto 20. Vinicius y Mastantuono han sido los autores de los goles.
-
Levante - Real Madrid, en directo | Fuera Vinicius
45' (0-2) Sigue atacando el Real Madrid. Disparo de Vinicius que no coge la rosca suficiente y se marcha a la izquierda de la portería defendida por Ryan.
-
Levante - Real Madrid, en directo | ¡GOOOOOOOOOOL DE MASTANTUONO!
38' (0-2) ¡GOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOOOOOOL DE MASTANTUONO! Contragolpe magnífico del Madrid. Roba Carreras, se la da a Vinicius y el brasileño la cruza a Mastantuno. El argentino recibe, recorta hacia afuera y saca un derechazo inapelabel. Golazo del Real Madrid.
-
Levante - Real Madrid, en directo | Lo prueba Mastantuono
33' (0-1) Sigue apretando el Real Madrid. Latigazo de Mastantuono desde la frontal que se marcha cerca de la portería de Ryan.
-
Levante - Real Madrid, en directo | ¡GOLAAAAZOOO DE VINICIUS!
28' (0-1) ¡GOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOLAAAZOO DE VINICIUS! Genialidad del brasileño que se saca un disparo con el exterior al palo largo. Ryan hace la estatua y solo ve pasar el balón.
-
Levante - Real Madrid, en directo | ¡Paradón de Ryan!
24' (0-0) Aprieta mucho el Real Madrid. Latigazo de Valverde desde la frontal que obliga a Ryan a realizar una gran intervención.