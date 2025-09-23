Las claves del Levante - Real Madrid:
- La cruz de Xabi, un tema de roles: entre Mbappé, a por el Balón de Oro 2026, y Vinicius, a 50 partidos de su peor noche
- Xabi Alonso resta valor a los enfados de Vinicius: "Yo he sido jugador y no hago una gran bola de una cosa pequeña"
- Sin vacaciones hasta Navidad: Liga, Champions, Copa del Rey y los parones internacionales que vuelven a ahogar el calendario
Levante - Real Madrid, en directo | Fuera Vinicius
45' (0-2) Sigue atacando el Real Madrid. Disparo de Vinicius que no coge la rosca suficiente y se marcha a la izquierda de la portería defendida por Ryan.
Levante - Real Madrid, en directo | ¡GOOOOOOOOOOL DE MASTANTUONO!
38' (0-2) ¡GOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOOOOOOL DE MASTANTUONO! Contragolpe magnífico del Madrid. Roba Carreras, se la da a Vinicius y el brasileño la cruza a Mastantuno. El argentino recibe, recorta hacia afuera y saca un derechazo inapelabel. Golazo del Real Madrid.
Levante - Real Madrid, en directo | Lo prueba Mastantuono
33' (0-1) Sigue apretando el Real Madrid. Latigazo de Mastantuono desde la frontal que se marcha cerca de la portería de Ryan.
Levante - Real Madrid, en directo | ¡GOLAAAAZOOO DE VINICIUS!
28' (0-1) ¡GOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOLAAAZOO DE VINICIUS! Genialidad del brasileño que se saca un disparo con el exterior al palo largo. Ryan hace la estatua y solo ve pasar el balón.
Levante - Real Madrid, en directo | ¡Paradón de Ryan!
24' (0-0) Aprieta mucho el Real Madrid. Latigazo de Valverde desde la frontal que obliga a Ryan a realizar una gran intervención.
Levante - Real Madrid, en directo | ¡Al palo Mastantuono!
21' (0-0) ¡Al palo Mastantuono! Latigazo de Vinicius desde la frontal, para de forma excelente Ryan y el balón le cae a Mastantuono que remata sin apenas tiempo para armar la pierna y el balón acaba en el larguero.
Levante - Real Madrid, en directo | ¡Fuera Ceballos!
18' (0-0) ¡La ha tenido el Madrid! Córner sacado en corto, le queda el balón en la frontal a Ceballos y el utrerano remata con rosca mandando el cuero muy cerca del palo de la portería de Ryan.
Levante - Real Madrid, en directo | ¡Casi marca Dela!
13' (0-0) ¡Ocasión clarísima del Levante! Córner desde la derecha y Dela cabecea totalmente solo. Ha conectado mal el remate y el balón se ha marcado fuera.
Levante - Real Madrid, en directo | ¡Fuera Mastantuono!
8' (0-0) ¡Casi marca el Madrid! Recibe Mastantuono en el pico del área y se saca un buen disparo al palo largo que está muy cerca de acabar en el fondo de la red. Primer aviso de los blancos.
Levante - Real Madrid, en directo | ¡La que ha tenido Iván Romero!
3' (0-0) ¡Casi marca el Levante! Balón de la muerte de Vencedor al área pequeña e Iván Romero remata fuera con todo a placer. Primer aviso de los granotas. El césped está con mucha agua y está dificultando en la circulación al Real Madrid.
Levante - Real Madrid, en directo | ¡Comienza el partido!
1' (0-0) ¡Arranca el partido en el Ciutat de Valencia! Mueve el Real Madrid el primera balón del partido.
Levante - Real Madrid, en directo | Todo listo
Ya están los 22 protagonistas sobre el terreno de juego del Ciutat de Valencia. Gran ambiente en el feudo levantinista para ver al líder de La Liga.
Levante - Real Madrid, en directo | Rival predilecto
Vinicius buscará reinvindicarse esta noche y tendrá la oportunidad de hacerlo ante un rival al que le tiene cogida la medida. Y es que le ha marcado cinco goles donde uno tres de ellos llegaron en un mismo partido.
Levante - Real Madrid, en directo | Calentamiento
Los futbolistas del Levante y el Real Madrid ya están realizando ejercicios de calentamiento en el Ciutat de Valencia. Quedan 15 minutos para que arranque el partido.
Levante - Real Madrid, en directo | Bellingham, a la espera
Uno de los que podría tener minutos esta noche en el Ciutat de Valencia es Jude Bellingham. El inglés lleva de baja desde el Mundial de Clubes tras operarse en el hombro y regresó a los terrenos de juego disputando un minuto el pasado fin de semana contra el Espanyol. Lo lógico es que hoy siga cogiendo ritmo de cara al derbi del sábado contra el Atlético.
Levante - Real Madrid, en directo | El pichichi implacable
Por su parte, Mbappé es el principal arma ofensiva del Real Madrid. El delantero francés ha marcado en cinco de los seis partidos que ha jugado esta temporada y suma 7 goles entre todas las competiciones.
Levante - Real Madrid, en directo | El peligro granota
Sin duda, la gran amenaza para el Real Madrid esta noche es Etta Eyong. El delantero camerunés aterrizó en el Levante tras firmar tres jornadas brillantes en el Villarreal y su impacto en el cuadro valenciano ha sido inmediato. Marcó contra el Betis y anotó otro y dio una asistencia frente al Girona.
Levante - Real Madrid, en directo | En crecimiento
Por su parte, el Levante acude a la cita en su mejor momento de la temporada. Perdieron los tres primeros partidos del curso, pero vienen de empatar a dos contra el Betis y golear al Girona.
Levante - Real Madrid, en directo | Seguir con el pleno
El Real Madrid visita al Levante con la intención de mantener su camino impoluto en La Liga. Los de Xabi Alonso han ganado los cinco primeros partidos del campeonato y buscan el 18 de 18 para llegar al derbi líderes en solitario.
Levante - Real Madrid, en directo | Los elegidos por Calero
Este es el once inicial del Levante para intentar sorprender al Real Madrid: Ryan; Toljan, Elgezabal, Dela, Pampín; Vencedor, Oriol Rey, Olasagasti, Carlos Álvarez; Iván Romero y Etta Eyong.