Uno de los que podría tener minutos esta noche en el Ciutat de Valencia es Jude Bellingham. El inglés lleva de baja desde el Mundial de Clubes tras operarse en el hombro y regresó a los terrenos de juego disputando un minuto el pasado fin de semana contra el Espanyol. Lo lógico es que hoy siga cogiendo ritmo de cara al derbi del sábado contra el Atlético.