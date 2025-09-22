-
Despedimos la retransmisión en directo de esta gala del Balón de Oro. Aitana Bonmatí demuestra su mandato en el fútbol femenino con su tercer Balón de Oro consecutivo, mientras que Lamine Yamal se queda a las puertas del título individual en favor de Ousmane Dembélé. ¡Muchas gracias y hasta la próxima!
-
Balón de Oro en directo | Se termina la gala del Balón de Oro
Con el colofón del premio a Ousmane Dembélé, se termina la gala del Balón de Oro que comenzó a las 21:00 horas. El futbolista francés del PSG y Aitana Bonmatí se llevan los premios más importantes de la noche y se convierten en los mejores futbolistas del mundo. Lamine Yamal tendrá que seguir esperando al menos un año más para estrenarse.
-
Balón de Oro en directo | Fiesta a medias del fútbol español
El fútbol español ha contado con muchos premios a lo largo de la noche, especialmente el tercer Balón de Oro para Aitana Bonmatí. Sin embargo, este inesperado galardón no se ha podido completar con el Balón de Oro de Lamine Yamal, que ha terminado segundo por detrás de Ousmane Dembélé.
-
Balón de Oro en directo | Foto de familia de los ganadores
Después del emotivo momento que se ha vivido con Dembélé recogiendo el Balón de Oro, todos los ganadores a lo largo de la noche suben al escenario para hacerse una foto de familia con sus respectivos trofeos.
-
Balón de Oro en directo | Sube la madre de Dembélé al escenario
Momento muy emotivo porque la madre de Dembélé sube al escenario para acompañar a su hijo en un instante tan especial.
-
Balón de Oro en directo | Muy emocionado Dembélé
"Y para terminar me gustaría darle las gracias a mi familia, a mi madre. Han estado siempre conmigo, me han apoyado en los momentos difíciles. También a mi agente, mi mánager, que ha creído en mí. Si alguna vez me hubieran dicho que iba a ganar el Balón de Oro... Siempre me ha motivado, ha sido mi mejor amigo. Hemos vivido de todo, siempre a mi lado, y a dónde vayamos, estaremos juntos".
-
Balón de Oro en directo | Más agradecimientos de Dembélé
"Gracias al seleccionador que confía en mí, por llevarme en los buenos momentos y en los malos. Espero que nos podamos llevar el Mundial en los próximos años, y gracias también a todos los jugadores de la Selección".
-
Balón de Oro en directo | El sueño de Lamine Yamal tendrá que esperar
Dembélé se lleva su primer Balón de Oro y se convierte en el nuevo mejor jugador del mundo. Se ha impuesto en la votación final a Lamine Yamal, que va a tener que conformarse con quedarse a las puertas y con el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo. Varapalo duro para el jugador del Barça y para todo el Barcelona, porque tenían confianza en poder llevarse este galardón.
-
Balón de Oro en directo | Dembélé se lo agradece a Al-Khelaïfi
Comienza Dembélé su discurso: "Quiero darle las gracias al PSG que me vino a buscar en 2023. Al presidente, que se ha portado muy bien conmigo. Al club, que es una familia maravillosa".
-
Balón de Oro en directo | ¡¡Dembélé es el Balón de Oro!!
¡Ya tenemos al nuevo Balón de Oro 2025! ¡El premio se lo lleva Ousmane Dembélé!
-
Balón de Oro en directo | ¿Dembélé o Lamine Yamal?
¡Ya solo quedan los dos últimos futbolistas en el ranking! Esto va a ser un cara a cara entre Lamine Yamal y Dembélé. ¿Quién se lo llevará?
-
Balón de Oro en directo | Aparece Ronaldinho en el escenario
Llega el último momento cumbre de la gala del Balón de Oro. Sube al escenario Ronaldinho, que será el encargado de dar el Balón de Oro 2025. Se proyecta ahora un vídeo con algunos de los mejores momentos del futbolista brasileño.
-
Balón de Oro en directo | Bonmatí: "Nunca me imaginé algo así"
Sigue hablando Bonmatí tras su tercer Balón de Oro: "Nunca me imaginé que iba a conseguir algo así. De niña, ni siquiera me imaginaba que podía existir el fútbol femenino. A mis ídolos solo los veía por la tele, así que es increíble estar aquí y hacer historia. Todos los trofeos son gracias al trabajo colectivo. Este año hemos pasado un año muy complicado porque hemos ganado algunos trofeos pero hemos perdido otros. Ha sido un año increíble".
-
Balón de Oro en directo | Bonmatí: "Recibirlo de la mano de Andrés Iniesta..."
"Recibirlo de la mano de Andrés Iniesta, uno de mis ídolos de pequeña junto con Xavi... He aprendido de ellos, mi fútbol es gracias a ellos, a lo que me enseñaron. Gracias a la organización también por cada año mejorar. Creo que es el primer año en el que tenemos los mismos premios que en el masculino, la igualdad es algo que veníamos reclamando desde hace tiempo y hemos conseguido que siga hacia adelante".
-
Balón de Oro en directo | ¡Tercer Balón de Oro para Aitana Bonmatí!
¡¡Tercer Balón de Oro para Aitana Bonmatí!! ¡Otro grandísimo éxito del fútbol español! Es el tercer año consecutivo que la catalana recibe este galardón.
-
Balón de Oro en directo | Otro momento de descanso
Para hacer crecer todavía un poco más el nivel de nervios, los presentadores han hecho una nueva pausa. A la vuelta, se conocerán ya los dos grandes premios, empezando por el Balón de Oro femenino.
-
Balón de Oro en directo | Entra en escena Andrés Iniesta
Aparece en el escenario un mito del fútbol español como es Andrés Iniesta. El autor del gol definitivo en Sudáfrica 2010 asevera que intentará ser entrenador en un futuro próximo. Va a ser el encargado de entregar el Balón de Oro femenino.
-
Balón de Oro en directo | Máxima expectación
Para darle más emoción a la entrega de los grandes premios de la noche, aparece ahora en el guion una nueva actuación. Sadeck es el artista que protagoniza la previa a la entrega del Balón de Oro femenino.
-
Balón de Oro en directo | Llega el momento de la verdad
Crece la tensión en el coliseo parisino porque se acerca el momento de conocer quiénes son los grandes triunfadores de la noche con la designación del Balón de Oro tanto en categoría masculina como femenina.
-
Balón de Oro en directo | La Fundación Xana se lleva el Trofeo Sócrates
La Fundación Xana, crada por Luis Enrique, se lleva el Trofeo Sócrates que reconoce la labor más solidaria del fútbol. Sira Martínez, hija del entrenador, recoge el premio. "Es algo muy especial para mí y para mi familia. Xana está con nosotros espiritualmente", comenta.
